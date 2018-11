NBA Marc Gasol lidera el triunfo de los Grizzlies y Ricky Rubio brilla, pero los Jazz pierden Marc Gasol y Luka Doncic, durante el partido. / Efe El píovot español firmó su mejor partido de la temporada con un 'doble-doble' de 17 puntos y 15 rebotes, mientras que el base sumó 28 puntos EFE Houston (EEUU) Martes, 20 noviembre 2018, 09:50

La combinación del pívot español Marc Gasol y el base Mike Conley, junto con una gran defensa, volvió a ser la clave que permitió a los Grizzlies de Memphis mantener su racha ganadora de cuatro triunfos seguidos tras vencer por 98-88 a los Mavericks de Dallas.

Marc Gasol acabó como el jugador más completo de los Grizzlies tras aportar un 'doble-doble' de 17 puntos y 15 rebotes, su mejor marca en lo que va de temporada, mientras que Conley fue el líder encestador con 28 tantos, repartió siete asistencias y recuperó dos balones.

El jugador de Sant Boi disputó 37 minutos en los que anotó 6 de 16 tiros de campo, pero falló los cinco que hizo desde fuera del perímetro, y metió 5 de 6 lanzamientos de personal. Gasol, que capturó ocho rebotes en el primer cuarto y acabó el partido con la mejor marca en lo que va de temporada en la captura de balones bajo los aros, sólo tuvo el punto débil en los tiros desde fuera del perímetro después de haber logrado 12 de 25 en los tres partidos anteriores.

El internacional español también aportó cuatro asistencias, recuperó un balón, perdió otro, puso cuatro tapones --líder del equipo--, y cometió tres faltas personales. La gran labor individual de Gasol hizo que el pívot titular de los Mavericks, DeAndre Jordan, a pesar que también aportó un 'doble-doble' de 17 puntos y 20 rebotes -mejor marca de la temporada-, al final no pudo ser factor ganador del equipo de Dallas.

El base Dennis Smith Jr. fue el líder encestador de los Mavericks al conseguir 19 puntos y cinco asistencias, mientras que el alero novato esloveno Luka Doncic, esta vez, no pudo ser factor ganador. A pesar que acabó el partido con un 'doble-doble' de 15 puntos y 10 rebotes -nueve defensivos-, tras disputar 37 minutos, no tuvo su mejor inspiración encestadora ni pudo ser el líder del ataque de los Mavericks. A pesar que al inicio del tercer periodo, tras encestar un triple, sintió molestias en el tobillo derecho, que al final no le impidieron seguir en el partido.

Ricky Rubio lanza a canasta durante el choque. / Afp

Ricky Rubio, 28 puntos

El alero croata Bojan Bogdanovic anotó 21 puntos y el ala-pívot lituano Domantas Sabonis estuvo cerca de un 'triple-doble' que permitió a los Pacers de Indiana vencer con facilidad por 121-94 a los Jazz de Utah, en los que no fue suficiente el gran partido del español Ricky Rubio (28 puntos).

Sabonis confirmó su gran momento de forma al aportar 19 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias que lo dejaron como el jugador más completo de los Pacers (11-6), que ganaron el tercer partido consecutivo, a pesar que tuvieron la baja del escolta estrella Victor Oladipo, lesionado con molestias en la rodilla derecha.

Los Jazz (8-9) tuvieron como gran figura al base español Ricky Rubio, quien encontró su mejor inspiración encestadora al aportar 28 puntos. Rubio, que disputó 28 minutos, empató la mejor marca encestadora en lo que va de temporada al anotar 10 de 13 tiros de campo, incluidos 5 de 6 triples, y 3 de 4 desde la línea de personal. El jugador de El Masnou también repartió seis asistencias, capturó cuatro rebotes -tres defensivos-, recuperó tres balones, perdió cuatro y puso un tapón.