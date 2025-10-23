Detenidos un jugador y un técnico de la NBA por su relación con casos de apuestas

C. P. S. Jueves, 23 de octubre 2025, 18:37 Comenta Compartir

La NBA vuelve a verse sacudida por un nuevo escándalo de apuestas ilegales. Terry Rozier, base de Miami Heat, y el exbase y actual entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, han sido detenidos por el FBI debido a su presunta implicación en una red de apuestas clandestinas, según publica ESPN. Este nuevo episodio se suma a una serie de casos parecidos que han golpeado a la mejor liga de baloncesto del mundo en los últimos tiempos, y ocurre dos días después de que comenzase la nueva temporada 2025-26.

Billups fue detenido horas después de dirigir a su equipo en el estreno de la campaña en casa. Tras la derrota frente a los Minnesota Timberwolves (114-118), agentes del FBI le arrestaron, aunque según el periodista Tom Winter, la participación del técnico no tendría relación directa con los partidos que ha dirigido. Mientras, Rozier, que no participó en el debut de los Heat -que perdieron por 125-121 ante Orlando Magic-, fue detenido en su hotel en Orlando.

No es la primera vez que el tema de las apuestas ilegales salpica al baloncesto estadounidense. En los últimos años, Jontay Porter fue uno de los jugadores investigados por vínculos con actividades similares. El auge del mercado de las apuestas deportivas en la NBA ha generado preocupación entre jugadores y técnicos, quienes han advertido reiteradamente sobre los riesgos de involucrarse en ese entorno.

Silencio de la NBA y de las franquicias

Hasta el momento, ni la NBA ni las franquicias implicadas, Miami Heat y Portland Trail Blazers, han emitido comunicados oficiales sobre lo ocurrido, aunque se espera una respuesta del comisionado Adam Silver y de los equipos en las próximas horas.

Las filtraciones más recientes apuntan a que la detención de Billups estaría vinculada con partidas de póker ilegales conectadas con organizaciones mafiosas. Al parecer, su caso estaría «separado pero relacionado» con el de Rozier, quien sería uno de los seis acusados de utilizar información confidencial para realizar apuestas ilegales dentro del baloncesto profesional. Más tarde, las investigaciones revelaron que el caso también involucra al exjugador Damon Jones, quien disputó once temporadas en la NBA.

En una rueda de prensa, Kash Patel, director del FBI, confirmó que más de 30 personas están involucradas en la trama. Según explicó, los tres nombres ligados directamente al mundo del baloncesto fueron arrestados en el marco de una investigación de varios años sobre juego ilegal. Patel anunció el desmantelamiento de la red criminal, que operaba en al menos 11 estados del país, y detalló que los delitos investigados incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión, robo y apuestas ilícitas.

«El nivel de fraude es impresionante. Estamos hablando de decenas de millones de dólares en pérdidas y operaciones fraudulentas a lo largo de una investigación de varios años», declaró el director del FBI.

Patel añadió que se trata de «arrestos históricos» en el marco de una organización criminal de gran alcance que involucra tanto a figuras de la NBA como a la mafia italiana, concretamente a las familias Bonanno, Gambino, Genovese y Lucchese.

Temas

Baloncesto

NBA

FBI

Apuestas