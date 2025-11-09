Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Joan Peñarroya, cabizbajo en su último partido al frente del Barça. Efe

Joan Peñarroya, destituido como entrenador del Barça

La derrota ante el Girona agota la paciencia de los azulgranas, que apuntan a Xavi Pascual como sustituto

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:34

Comenta

Estaba ya en la cuerda floja tras caer en el clásico, pero la derrota ante el Girona ha sido la gota que ha colmado el ... vaso. Después de solo seis jornadas en la Liga ACB, Joan Peñarroya ha sido destituido como entrenador del Barça. Se marcha un año y medio después de su contratación y sin haber conquistado título alguno. Xavi Pascual es el gran deseado por la directiva azulgrana para ponerse al frente del banquillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  2. 2 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  3. 3 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  6. 6 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  7. 7

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  8. 8 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  9. 9 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  10. 10

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Joan Peñarroya, destituido como entrenador del Barça

Joan Peñarroya, destituido como entrenador del Barça