La hora de España en el Eurobasket

Víctor M. Romero Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

La selección española afronta la defensa del título continental en el momento quizá más complicado de sus últimos años. Ya no era favorita cuando logró el pasado último título europeo, pero Sergio Scariolo sacó petróleo de un grupo que todavía disponía de la sabiduría de veteranos como Rudy Fernández, Sergio Llull o Lorenzo Brown, además de que los hermanos Willy y Juancho Hernangómez estaban en pleno apogeo y habían logrado la madurez necesaria tras su paso por la NBA, no fueron nunca aquella pareja letal formada por otros hermanos: Pau y Marc Gasol, pero sí dieron la consistencia necesaria a la 'Familia', como le gusta llamar a la Federación Española de Baloncesto (FEB) al equipo nacional.

Ahora, en el estreno de la presidenta Elisa Aguilar, como sustituta de Jorge Garbajosa, y tras una decente actuación en los Juegos Olímpicos de París, a España le toca la hora de la verdad.

Para Sergio Scariolo es otra reválida, la enésima. Y el mago italiano, que tendrá un nuevo reto al frente del Real Madrid, volverá a intentar dar la sorpresa con una selección muy renovada y donde la presencia de jugadores jóvenes ya es una mayoría, un relevo generacional que se plantea ilusionante pero que deja a la selección con el pronóstico muy en contra.

En el puesto de base, las bajas del gran defensor Alberto Díaz y Alberto Abalde trastocan los planes del todo de Scariolo tras la renuncia de Lorenzo Brown. El timón queda, por tanto, en manos de talento bisoño, como son Sergio de Larrera, primer director en pista por minutos, y Mario Saint-Supéry. Scariolo incluso llamó ante tanta ausencia en la posición de 'uno' al prometedor base granadino Álvaro Cárdenas, que tubo su debut en la absoluta frente a Alemania, una vez fichó por el Valencia para ir cedido al Peristeri de la liga griega, terminado su periplo por la universidad americana.

Por el exterior, Santi Yusta deberá aportar los puntos del retirado Álex Abrines, mientras que por dentro, Sima está obligado a ayudar a los Hernangómez y las esperanzas se centran en especial en Santi Aldama, en algodones durante la preparación.

Exceso de juventud

Ensayos saldados con una única victoria y derrotas ante Portugal, dos con Alemania y dos con Francia pese a mostrarse competitiva. España comenzará su andadura en el Eurobasket 2025 este jueves, a las 14.00 horas, frente a una Georgia que afronta la baja de su máxima estrella, Tornike Shengelia, nuevo jugador del Barça, que abandonó la concentración por una arritmia cardíaca. Y habrá que vigilar a Gio Shermadini, el incombustible pívot del Tenerife.

España está obligada a suplir las bajas de la experiencia con talento joven y energía, cualidades que podrían ser una ventaja en el aspecto físico frente a grandes rivales como Grecia e Italia, en el grupo C del campeonato, donde también figuran Bosnia y Chipre, además de Georgia.

El partido contra Georgia es delicado para la selección al tratarse del debut. Es el que puede marcar el rumbo del torneo. Aunque los equipos de Scariolo, que afronta su último torneo con la selección, suelen ir de menos a más. España necesita comenzar con buen pie e inaugurar su casillero de victorias, para evitar así complicarse el panorama del grupo y ganar confianza.