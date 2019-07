Baloncesto Granada saca pecho en la selección De izquierda a derecha, García-Creus, Morales y Sánchez Cerqueira con la indumentaria oficial de España. / Alfredo Aguilar Tres granadinas vestirán este verano la camiseta de las selecciones española de baloncesto, un hecho sin precedentes JOSÉ MANUEL PUERTAS Domingo, 28 julio 2019, 00:55

Sobre que Granada vive su mejor momento en el baloncesto femenino no queda ninguna duda. Con un equipo en LF2 y varios clubes apostando como nunca desde la cantera, la foto que encabeza este reportaje es la mejor muestra de ello. Durante este verano, hasta tres granadinas han defendido ya o lo harán la camiseta de las categorías inferiores de la selección española, en un hecho sin precedentes y que demuestra la fuerza actual de la pelota naranja en la ciudad.

Marta Morales, Celia García-Creus y Cristina Sánchez Cerqueira son tres físicos prodigiosos para el baloncesto. Verlas juntas impresiona, consciente IDEALde estar ante una imagen que en unos años podría poner los pelos de punta al recordarla.

En el encuentro con este medio, Morales ejerce de veterana. Recién terminado su segundo año en el Siglo XXI de Barcelona, es una de las líderes de su generación en España. La próxima semana se concentra con la u16, buscando un sitio en el Eurobasket de Macedonia a partir del 22 de agosto. Sin embargo, ya sabe lo que es jugar un europeo, pues lo hizo el verano pasado, aún siendo un año más joven, logro harto complejo. Ahora, reconoce, «el rol es distinto y jugaré con compañeras de media vida». Mientras, su experiencia en el Siglo XXI prosigue y el próximo curso ya estará en el equipo de Liga Femenina 2, con el que ya ha debutado. «Ese salto es una responsabilidad», asume, pero sonríe al aclarar que «estoy contenta por poder jugar en Granada». Marta, que no ha vuelto a disputar un partido en su ciudad, lo hará enfrentándose al 'Raca'. «Cuando salió el calendario busqué la fecha porque me hace mucha ilusión», reconoce.

Tras los pasos catalanes de Morales llega Cristina, hija de Félix Sánchez y 'Peque' Cerqueira. Su genética invita a soñar y su carácter te saca una sonrisa. Empezó en el 'Raca' y el año pasado ya hizo las maletas con destino al Unicaja. Ahora el salto es mayor en todos los sentidos. «Llegas al mejor sitio para estar a nuestra edad», le recuerda Morales. Sánchez, a quien se le ha grabado a fuego el acento malagueño, evoca una reunión entre ambas hace unas semanas. «Tenía dudas, así que quedé con Marta para hablar del 'Siglo'. Cuando salí, subí al coche y le dije a mis padres que estaba clarísimo que me iba». En casa tampoco se lo iban a poner difícil. No en vano, su madre fue pionera en la academia catalana, hace ya 30 años. Pero antes de viajar a Esplugas de Llobregat, la nazarí disputará en unos días el Torneo BAM, primer evento de selecciones nacionales, aún en categoría u14. Y mientras, en los 1x1 ante su madre saltan chispas. «Ya estamos empatadas, pero el verano que viene ya no me gana», asegura sonriente Cristina, ante quien uno tiene la sensación de estar ante una bomba a punto de estallar.

La única que sigue en Granada es García-Creus, tutelada con mimo por el 'G+B' de Antonio Gómez Nieto. La temporada recién finalizada, aún como cadete, ha jugado en junior y 1ª Nacional, con papel relevante en ambos equipos. La próxima, repetirá. «Me encanta esa responsabilidad y creo que me ayuda a mejorar», estima. Acaba de llegar del Torneo de la Amistad en Udine (Italia), la gran cita para España en categoría u15, tras superar la concentración en Íscar. Y recuerda con nervios la primera llamada nacional, dos años atrás. «Me estaban dando los regalos de mi cumpleaños y mi madre me ofreció ir a Guadalajara. Le dije que qué se le había perdido allí. Y claro, acabé llorando», sonríe.

El futuro es imprevisible, pero Belén Arrojo ya no está sola. La pregunta que toca hacerse es por qué Granada no sabe retener su talento.