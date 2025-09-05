Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Scariolo pide calma en un momento del partido del Eurobasket entre España y Grecia. EFE
Análisis

El final más cruel para la era dorada de Scariolo

El seleccionador más laureado del baloncesto español cierra su ciclo con la eliminación más temprana en un Eurobasket, pero deja un legado quizá inigualable

Cristián Ramón Cobos

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:53

No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Toda historia tiene un final, y con la última bocina, en el partido de este jueves entre ... España y Grecia, no solo acabó un partido sino que también terminó una era. La más dorada del baloncesto español, con Sergio Scariolo al frente. El final más cruel para una trayectoria impecable, ya que tras caer frente a la selección de Giannis Antetokounmpo la selección española quedó eliminada por primera vez en la fase de grupos de un Eurobasket. Una mancha en el historial del futuro entrenador del Real Madrid, pero que deja un legado de un valor incalculable.

