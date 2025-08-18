España tira del granadino Álvaro Cárdenas ante la plaga de lesionados

El base granadino Álvaro Cárdenas se incorpora a la concentración de la selección española de baloncesto, que en estos días prepara el Eurobasket. La plaga ... de lesionados en el equipo nacional, del que ayer abandonó la concentración el madridista Alberto Abalde, ha obligado a Sergio Scariolo a reclutar al granadino, así como al escolta aragonés Lucas Langarita, para reforzar los entrenamientos de un equipo que este jueves se medirá, en su penúltimo amistoso preparatorio, a Alemania en Madrid.

Abalde cayó lesionado en el partido disputado por España el pasado sábado en París ante Francia, en el que también sufrió un fuerte esguince de tobillo el malagueño Mario Saint-Supery. Además, no pudieron jugar, por diferentes molestias, Darío Brizuela, Alberto Díaz y Santi Aldama. De hecho, los dos últimos no están aún entrenando con el grupo y el propio Scariolo expresó hace unos días sus dudas sobre su evolución. «Si no entrenan la próxima semana –por esta- no podrán estar en el Eurobasket», desveló.

Por ese motivo, varios de los jugadores que estuvieron trabajando a las órdenes de Jaume Ponsarnau en la selección española B, que incluso disputó el torneo en Málaga junto a la A, han tenido que ser llamados a filas por Scariolo en los últimos días. El primero fue el base Guillem Ferrando, el segundo el escolta Isaac Nogués y ahora le llega el turno a Cárdenas y Langarita ante la enfermería repleta que tiene España.

El granadino de 23 años, que se encontraba en Grecia preparado ya para iniciar la pretemporada con el Peristeri –equipo al que le ha cedido el Valencia Basket- sigue así viviendo un verano inolvidable, tras su fichaje por el club levantino, viéndose ahora, por qué no, con opciones incluso de disputar el Eurobasket con España.