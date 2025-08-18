Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Cárdenas penetra ante la defensa de la República Checa en el reciente torneo de Málaga. FEB
Baloncesto

España tira del granadino Álvaro Cárdenas ante la plaga de lesionados

El base se encontraba ya en Grecia, preparado para empezar la pretemporada con el Peristeri

Jose Manuel Puertas

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:35

El base granadino Álvaro Cárdenas se incorpora a la concentración de la selección española de baloncesto, que en estos días prepara el Eurobasket. La plaga ... de lesionados en el equipo nacional, del que ayer abandonó la concentración el madridista Alberto Abalde, ha obligado a Sergio Scariolo a reclutar al granadino, así como al escolta aragonés Lucas Langarita, para reforzar los entrenamientos de un equipo que este jueves se medirá, en su penúltimo amistoso preparatorio, a Alemania en Madrid.

