Los equipos israelíes podrán volver a jugar en su país desde diciembre

Martes, 21 de octubre 2025, 16:35

Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv y Hapoel Jerusalén podrán volver a disputar sus partidos en competición europea como locales en Israel. La decisión, tomada este martes, se llevará a cabo a partir del 1 de diciembre, tras la aprobación unánime de su solicitud por parte del consejo directivo del organismo. El visto bueno de la Euroliga llega una vez alcanzada una tregua en el conflicto que, desde octubre de 2023, obligó a los clubes a trasladar su actividad fuera del país.

Tanto el Maccabi como el Hapoel Tel Aviv -participantes en la Euroliga- y el Hapoel Jerusalén -que compite en la Eurocup- habían presentado una petición conjunta. De hecho, el Maccabi había planteado reanudar su actividad en casa el próximo 30 de octubre, aunque la Euroliga prefirió esperar para evaluar la evolución de la situación en la zona del conflicto tras el acuedo. De hecho, hace unos días se registraron nuevos ataques que amenazan la estabilidad del alto el fuego.

La Euroliga ha asegurado que mantendrá una comunicación constante con las autoridades locales e internacionales, así como con los clubes implicados y otras instituciones, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes. Aun así, se prevé que los desplazamientos a Israel sigan siendo complejos y se tomen medidas especiales para los equipos visitantes.

El Valencia Basquet, el primero que viajará a Israel

Si la situación continúa estable, el primer encuentro en suelo israelí será el Hapoel Tel Aviv–ASVEL Villeurbanne, previsto para el 4 de diciembre. Una semana más tarde, el conjunto francés volverá a Israel, esta vez para enfrentarse al Maccabi.

Curiosamente, este miércoles el Real Madrid se enfrenta al Maccabi Tel Aviv en Belgrado, en lo que será uno de los últimos compromisos que los conjuntos israelíes disputen lejos de su público. El primer club español que viajará al país será el Valencia Basket, que se medirá a los macabeos el 18 de diciembre.

El 5 de octubre de 2023, último duelo en casa

Desde los ataques terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, el Maccabi se ha visto obligado a disputar sus partidos de Euroliga fuera de Tel Aviv. Su último duelo ante su público fue dos días antes de esa fecha, frente al Partizán. La guerra obligó a reestructurar su calendario, jugando varias jornadas consecutivas como visitante, hasta que finalmente se estableció en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, donde ha actuado desde el 9 de noviembre.

También el Hapoel Tel Aviv y el Hapoel Jerusalén tuvieron que exiliarse para seguir compitiendo en torneos europeos, con partidos disputados en Samokov (Bulgaria) y Riga (Letonia), respectivamente. Ahora, si la calma se mantiene, el retorno de los tres clubes a Israel marcará el fin de un largo periodo de exilio deportivo.