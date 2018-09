SEL. ESPAÑOLA Arrojo rompe su techo e irá al Mundial Arrojo (d) recibe un pase durante uno de los últimos entrenamientos antes de este Mundial. / FEB La alero granadina supera el último corte en la absoluta de Mondelo y competirá a partir de mañana en la Copa del Mundo con España JUANJO MARTÍN GRANADA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:16

Belén Arrojo ha entrado por la puerta grande en los anales de la historia del baloncesto provincial al convertirse ayer en la primera granadina que competirá con la selección absoluta de España en un Mundial. El seleccionador Lucas Mondelo dio ayer a conocer los dos últimos descartes en el grupo de catorce que estaba trabajando para enfundarse la elástica roja en el torneo internacional, que arranca mañana sábado en Tenerife. Las escogidas para abandonar el grupo fueron María Conde y Leonor Rodríguez, por lo que Arrojo podrá tener la opción de jugar la cita mundialista.

«Han sido los descartes más complicados. En una situación ideal hubiéramos llegado a Tenerife con la lista de doce, pero al tener varias jugadoras importantes en proceso de recuperación nos ha obligado a estirar la concentración de catorce. Todas han peleado por un puesto y han sido detalles o características determinadas las que nos han hecho tomar a decisión pensando en posibles momentos y rivales», detalló Mondelo tras hacer pública la relación de jugadoras entre la que sí estaba Belén Arrojo. Junto a ella aparecen Laia Palau, Silvia Domínguez, Cristina Ouviña, Anna Cruz, Queralt Casas, Alba Torrens, Marta Xargay, Astorga Ndour, Laura Nicholls, Laura Gil y Bea Sánchez.

La alero granadina, que este verano se comprometió con un 'grande' como el Perfumerías Avenida, rompe así el techo de representar a España con el combinado absoluto. La nazarí había sido una pieza fija y muy relevante en las categorías inferiores de la selección española, con la que logró medallas en eventos internacionales como el oro en los Europeos sub-16, sub-18 y sub-20, así como la plata en el Mundial sub-17. Sin embargo, tras finalizar su periplo como 'joven', le costó acceder a una lista definitiva con la absoluta ante la enorme competencia en su puesto.

Arrojo sí había tenido una presencia constante en las concentraciones de Mondelo, aunque nunca antes había rebasado el corte final. En febrero de este año logró al fin estrenarse con España en partido oficial, después de haberlo hecho en numerosos encuentros de carácter amistoso. La alero dio así un paso más en una senda hacia la absoluta que se ve culminada ahora, con su participación en el Mundial que dará comienzo mañana ante Japón (21.00, hora peninsular) y continuará el domingo frente a Puerto Rico. La primera fase la cerrará el martes contra Bélgica en ese mismo horario, siempre con las cámaras de Teledeporte como testigos.

España está llamada a cuajar una buena actuación en un Mundial en el que actuará como anfitrión. Eso sí, el gran favorito para alzarse con el primer puesto del podio es Estados Unidos, que se encuentra a otro nivel. Mondelo indica con sinceridad que «nosotras somos las terceras favoritas y no lo digo yo, sino que lo hace la FIBA. Australia está en segundo lugar, mientras que Estados Unidos es como el 'Dream Team' de Barcelona 92. A ellas no se les puede ganar, aunque no sea políticamente correcto decirlo».

Pese a la dificultad de colgarse una medalla en este Mundial, la selección española peleará sin descanso para darle continuidad a su exitosa racha de cinco metales consecutivos en el último lustro, incluida la plata en los últimos Juegos Olímpicos de Río. Las jugadoras de Mondelo tratarán en Tenerife de agrandar su leyenda como una de las generaciones más brillantes de toda la historia, en la que ya se ha ganado su hueco por derecho propio la granadina Belén Arrojo.