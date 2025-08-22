Álvaro Cárdenas: solo el tercer granadino en vestir de rojigualda

23 partidos de Ramón Guardiola, 43 de Pablo Aguilar... y uno de Álvaro Cárdenas. Ese es el balance de jugadores granadinos en toda la historia ... de la selección masculina española de baloncesto, actualizado tras el debut del tercero este jueves en un partido amistoso ante Alemania en Madrid, resuelto con victoria teutona en la prórroga (105-106).

Doce minutos otorgó Sergio Scariolo al canterano del CBLa Zubia en el penúltimo duelo de preparación de España antes del Eurobasket que comienza el próximo miércoles. Las bajas de Alberto Díaz y Mario Saint-Supery fueron la ventana de oportunidad para Cárdenas, llamado a filas por el bresciano esta misma semana por mor de esos problemas físicos. Cuatro puntos, una asistencia, un rebote y dos recuperaciones refleja la hoja estadística del nuevo fichaje del Valencia Basket, que actuará cedido en el Peristeri heleno el próximo curso, el de su debut como profesional. De hecho, la llamada de España le cogió ya en Grecia... Y no lo dudó.

Cárdenas no estará en el Eurobasket, para el que se recupera a tiempo Saint-Supery, pero su carácter, importante para la remontada de España a través de un alto nivel defensivo, le postula ya, por qué no, para volver en la 'ventana FIBA' de noviembre, cuando España comenzará el camino hacia la Copa del Mundo de 2027 en Catar.

No es este un asunto en absoluto baladí para el baloncesto granadino. Antes del base, solo Guardiola –internacional en el Mundobasket de Chile'66 y el Eurobasket de Finlandia'67– y Aguilar –bronce en el europeo de 2013, y oro en el de 2015– defendieron a España desde la ciudad de la Alhambra. «Es un orgullo enorme ver a gente de Granada ser de los privilegiados que juegan en la selección española», valora el predecesor de Cárdenas desde Fukuoka, donde ya prepara su próxima temporada en Japón. Aguilar conoce perfectamente a 'Alvarito', como le llama con cariño. «Es como un hermano pequeño, porque desde que tenía doce años hemos entrenado juntos con su padre en verano», aclara. Del internacional de nuevo cuño, subraya que siempre le asombró «su metodología de trabajo, lo claras que tiene las ideas y el esfuerzo que ha puesto para llegar».

«Podía tener ciertas limitaciones, pero eso era una motivación para entrenar más que nadie», radiografía el ala-pívot sobre aquellos años en los que Cárdenas era un chaval talentoso, pero menudo y delgadísimo. Aparejado a su crecimiento en la cancha en la NCAA estadounidense, ha venido el físico, que le sitúa con un cuerpo acorde al profesionalismo. «Es un ejemplo para los chavales», insiste Aguilar. «Se lo merece todo porque ama esta deporte como pocos, y por eso es una alegría tremenda verlo crecer, subir escalones poco a poco y conseguir su sueño», zanja, orgulloso.

Guardiola, Aguilar y Cárdenas. Historia del baloncesto local. Todos tuvieron, eso sí, que irse para llegar. Ojalá alguien lo logre algún día desde Granada.