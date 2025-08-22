Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Cárdenas, entre Aldama y Willy Hernangómez, en el partido de este pasado jueves con Alemania. EFE
Debut con España

Álvaro Cárdenas: solo el tercer granadino en vestir de rojigualda

El canterano del CBLa Zubia siguió este jueves los pasos de Ramón Guardiola y Pablo Aguilar como internacional absoluto

Jose Manuel Puertas

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:27

23 partidos de Ramón Guardiola, 43 de Pablo Aguilar... y uno de Álvaro Cárdenas. Ese es el balance de jugadores granadinos en toda la historia ... de la selección masculina española de baloncesto, actualizado tras el debut del tercero este jueves en un partido amistoso ante Alemania en Madrid, resuelto con victoria teutona en la prórroga (105-106).

