Álvaro Cárdenas, con la selección española. FEB
Revelación granadina

Álvaro Cárdenas rinde al máximo nivel en su salto a la élite

El base también brilla con el Peristeri tras su estreno en la liga de Grecia y Europa, cedido por el Valencia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:32

Comenta

El base granadino Álvaro Cárdenas continúa con su progresión y sorprende de nuevo. El hijo del conocido entrenador de la tierra David Cárdenas, que dirigió al extinto Oximesa y más reciente al CB La Zubia, no sólo fue a la selección española absoluta el pasado verano tras la llamada de Sergio Scariolo justo antes del Eurobasket, sino que destaca ya en la liga griega, donde acaba de estrenarse con un rendimiento elevado.

El base nazarí promedia 10,5 puntos, 4,5 asistencias, 1,5 robos y 15,5 de valoración en 24 minutos de juego en la competición helena, donde defiende los colores del Peristeri, cedido por su nuevo club, el Valencia Basket.

Además, esta misma semana, el ex de La Zubia, que ya fue un portento en la selección española B, participó de forma directa y como protagonista en la victoria del Peristeri, 81-84 sobre el Surne Bilbao Basket en Miribilla. En ese primer triunfo de los griegos en la Europe Cup frente al actual campeón, Álvaro Cárdenas firmó 22 puntos, 4 rebotes y 22 de valoración. Se le ve muy preparado para la élite y responde a alto nivel.

