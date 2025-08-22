Álvaro Cárdenas debuta con España sin complejos
El base granadino disputó doce minutos en la derrota de España ante Alemania en la prórroga
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 08:20
El base granadino Álvaro Cárdenas debutó este jueves como internacional absoluto con España en el amistoso celebrado en Madrid ante Alemania (105-106, en la ... prórroga). Las bajas por lesión de Alberto Díaz y Mario Saint-Supery llevaron a Sergio Scariolo a darle la oportunidad al joven de 23 años, recién fichado por el Valencia Basket y que actuará el próximo curso cedido en el Peristeri griego.
Cárdenas no padeció los nervios de un debut improbable no hace tanto, y, especialmente tras el descanso, jugó con su descaro habitual como rotación del titular, Sergio de Larrea. El canterano del CBLa Zubia fue importante en la remontada española ante una Alemania que llegó a dominar por hasta diez puntos al inicio del último cuarto. El granadino, que disputó doce minutos, registró cuatro puntos, una asistencia, un rebote y dos recuperaciones en otro día inolvidable para él.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.