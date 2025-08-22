Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro Cárdenas, ante el alemán Dennis Schröder. FEB
Selección

Álvaro Cárdenas debuta con España sin complejos

El base granadino disputó doce minutos en la derrota de España ante Alemania en la prórroga

Jose Manuel Puertas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 08:20

El base granadino Álvaro Cárdenas debutó este jueves como internacional absoluto con España en el amistoso celebrado en Madrid ante Alemania (105-106, en la ... prórroga). Las bajas por lesión de Alberto Díaz y Mario Saint-Supery llevaron a Sergio Scariolo a darle la oportunidad al joven de 23 años, recién fichado por el Valencia Basket y que actuará el próximo curso cedido en el Peristeri griego.

