8 de octubre de 1949. El Athletic de Bilbao sube por primera vez a un avión. Vuela en el 'Bristol 170' de Aviaco, rumbo a Málaga. El pivote Nando se queda en tierra por miedo. Elorza

83 años del 'despegue' del fútbol español

Como cada verano, los grandes equipos han dado la vuelta al mundo en avión casi sin despeinarse, pero volar no siempre fue tan rápido, cómodo ni seguro para los deportistas

Josu García

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:06

El pasado 26 de julio, tras un vuelo de 12 horas y 27 minutos, el Barcelona aterrizaba en Osaka para dar inicio a su gira ... asiática. Los jugadores descendieron del avión con rostros de relativo cansancio, pero felices. Lewandowski saludaba a los aficionados haciendo con sus dedos la señal de la victoria. Auriculares al cuello, ropa deportiva cómoda, conexión a internet de alta velocidad vía satélite, un catering de lujo a bordo... Nunca antes los futbolistas lo han tenido tan fácil para recorrer largas distancias. El equipo catalán, sin ir más lejos, ha sumado en los últimos días 23.563 kilómetros entre España, Corea del Sur y Japón. Y el Real Madrid hizo más de 21.000 durante el reciente Mundial de Clubes. Casi sin despeinarse, los dos equipos han sumado una vuelta al mundo este verano.

