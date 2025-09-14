Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El recinto del Zaidín Rock volvió a llenarse un año más. Juan Jesús García
Festival

Zaidín 43: Esto fue todo amigos

Más de 45.000 personas pasaron por sus festivales

Juan Jesús García

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:01

La intensa escena musical de Granada es un aporte singular -y diferencial- a la candidatura de la capitalidad cultural de nuestra ciudad. Ha tenido que ... ser una tiquetera la que oficialice y haga noticia lo que todos sabíamos ya, que la actividad en directo de nuestros escenarios está entre las punteras del país. Y a ver quién lo niega en una semana en la que ha habido muchas decenas de miles de personas asistiendo a los más de cien conciertos entre los festivales del Zaidín, el Granada Sound y el resto de la agenda semanal.

ideal Zaidín 43: Esto fue todo amigos

