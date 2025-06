Vuelven las noches de humor y de jazz en directo a la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada

Ideal Martes, 17 de junio 2025, 13:52 Comenta Compartir

Un año más, la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada se convierte en el epicentro del ocio estival en la ciudad con la celebración de sus ciclos de verano, una propuesta abierta a todos los públicos que combina jazz en directo y espectáculos de humor al aire libre. La iniciativa, organizada por CajaGranada Fundación, consolida su compromiso con la «cultura accesible, diversa, solidaria y de calidad», señala a través de una nota.

La propuesta de 2025 se presenta con una programación de conciertos de jazz y espectáculos cómicos que se desarrollarán durante los meses de junio y julio, en un entorno único y con todas las comodidades.

Por trigésimo año consecutivo, los miércoles y los jueves de verano permitirán a los granadinos que permanezcan en la ciudad y a los visitantes de fuera, disfrutar una gran oferta cultural que incluye una extraordinaria selección de seis propuestas musicales con el jazz en vivo como protagonista, con la participación de algunos de los artistas más reputados de la escena contemporánea, y de un ciclo de monólogos humorísticos en directo que, con la colaboración de Fundación Cajasol, traerá a Granada a destacadas figuras del Stand Up.

Estos ciclos culturales tienen un marcado carácter benéfico, ya que el programa apela a la solidaridad del público al cambiar la entrada por un kilo de alimentos no perecederos. Todos los alimentos recogidos serán entregados a familias necesitadas a través del Banco de Alimentos de Granada. También se puede conseguir la entrada mostrando el justificante de un donativo al Banco de Alimentos, realizado mediante Bizum con el código 00545.

La presidenta de CajaGranada Fundación, María Elena Martín-Vivaldi Caballero, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas que «convierten la cultura en un punto de encuentro ciudadano». «Cada verano abrimos nuestras puertas al talento y al disfrute colectivo, reforzando el vínculo entre arte, territorio y personas», ha añadido.

Igualmente, ha querido destacar «el apoyo fundamental, tanto de Fundación Cajasol como de las entidades participantes del Programa de Patrocinio de CajaGranada Fundación: Carburantes ASC, Hyundai Sport Automoción, Clínica KClinik, Cuerva, Cervezas Victoria, Squembri Branding & Diseño, La Casa de las Mamparas, Oteclima, EFGrupo Soluciones Publicitarias y Comunicación Integral, HondaTowca, Asesoría ESCOEM, Limpieza Las Nieves, Sancho Casual Burger, Inmobiliaria Tecnocasa, Hammam Al Ándalus, Cámara de Comercio de Granada, Comisiones Obreras de Granada-CCOO, Grupo Trevenque, Devitro Europa, B Travel y La Fábrica de Sonrisas».

La programación completa ya está disponible en la web de CajaGranada Fundación.

Humor en la plaza

La Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada acoge este verano de 2025 el ciclo 'Humor en la Plaza', una iniciativa que cuenta con el apoyo de Fundación Cajasol y que convoca a 4 monologuistas referentes del Stand Up para despertar la risa del público y reivindicar el lado cómico de la vida.

La programación es la siguiente:

2 de julio: Kalderas

9 de julio: Makeba

16 de julio: Taka Gómez

23 de julio: Marco Antonio

Jazz en la Plaza

Los jueves del verano el público asistente podrá disfrutar de los seis conciertos del ciclo 'Jazz en la Plaza'. Una excepcional selección de grupos, nacionales e internacionales, con propuestas muy diferentes, todas ellas coordinadas por la asociación Ool Ya Koo.

Por la Plaza de las Culturas del Centro Cultural CajaGranada pasarán en las próximas semanas:

26 de junio: Joan Monné Quartet – New Bottles, Old Wine

3 de julio: Will Smith's New Orleans Jazz Cats Feat. Carlos Childe

10 de julio: Lorenzo Tonon Octet – You Must Believe In Spring

17 de julio: María Esteban Quintet – It's Me!

24 de julio: Proyecto Jazz Colombia

31 de julio: Chris Kase & Daniel Cano – Trumpet Summit

Jueves de jazz al aire libre que, cuando cae la noche, invita a disfrutar de la música en un excepcional ambiente de club que tiene al cielo como techo y a las estrellas como la mejor iluminación.

Un verano de Museo

Un año más, el Museo Memoria de Andalucía de CajaGranada Fundación abre sus puertas a la imaginación y el aprendizaje con 'Un Verano de Museo', una propuesta cultural y educativa pensada para que los más pequeños (niñas y niños de entre 4 y 12 años) disfruten de las vacaciones estivales como sus auténticos protagonistas.

Desde finales de junio hasta el arranque del nuevo curso en septiembre, el museo se transforma en un espacio vivo y creativo, donde el arte, la historia, la música y el teatro se combinan con actividades mágicas y talleres que estimulan la curiosidad y la creatividad.

Esta iniciativa, además, viene a responder a las necesidades de las familias que, cuando termina el curso escolar, requieren buscar alternativas de ocio para sus hijos que resulten a la vez divertidas y formativas, facilitando así la conciliación laboral y familiar.