Cristina Rivera Garza y Fernando Iwasaki, arropados por las majuestuosas columnas delpalacio. Ariel C. Rojas
CULTUR_ALH

«Vivimos en sociedades que le dan la espalda al dolor»

La ganadora del Pulitzer, Cristina Rivera Garza, charló con Fernando Iwasaki sobre el poder de la literatura para cambiar nuestra manera de observar el mundo

José E. Cabrero

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:35

Memoria mutable. Suena a película de los 80, ¿verdad? Nadie puede volver al pasado para transformar lo que sucedió. No, los hechos son los que ... son. Sin embargo, la memoria es una historia más que nos contamos los unos a los otros. Y esa historia sí que se puede reescribir, mutar, para rescatar una verdad que nadie quería contar. Eso es que lo Cristina Rivera Garza (México, 61 años), hizo con su colosal 'El invencible verano de Liliana', que mutó la muerte de su hermana en un horrendo asesinato. Porque hay voces capaces de transformar la historia.

