La violinista, en el Palacio de Carlos V. Javier Martín

La violinista granadina María Dueñas gana dos Gramophone, los Oscar de música clásica

Conquista el premio de Mejor Artista Joven del Año y el de Mejor Grabación Instrumental por su álbum 'Paganini: 24 caprichos'

Ideal

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:55

Comenta

La violinista granadina María Dueñas sigue engrosando su currículum. Y de qué forma. La joven de 22 años se alzó este pasado miércoles en Londres como la Mejor Artista Joven del Año en la 48 edición de los premios Gramophone 2025, los Oscar de la música clásica.

María triunfó en estos galardones por partida doble, ya que también recogió el de Mejor Grabación Instrumental por su álbum 'Paganini: 24 caprichos'. Gramophone resumió las lecturas de Paganini por parte de Dueñas como «deslumbrantes», y elogió su «técnica luminosa, radiante, de tonos dorados y fluidamente volátil», además de las «alegrías» del disco que acompaña al álbum (obras de Berlioz, Cervelló, Kreisler, Gabriela Ortiz, Saint-Saëns, Sarasate y Wieniawski).

La gala tuvo lugar en el De Vere Grand Connaught Rooms, en el centro de Londres. Estos premios, otorgados por Presto Music, reconocen grabaciones excepcionales y galardonan a artistas y sellos discográficos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no ha dudado en felicitar a la granadina a través de sus perfiles en las redes sociales.

Otros premiados

Otro de los grandes triunfadores de la noche fue Sir Simon Rattle, que ha hecho al ser el primer músico en ganar el premio al artista del año por segunda vez, habiendo recibido el título por primera vez en 1993. El galardón reconoce el trabajo de Rattle con la Orquesta Sinfónica de Londres --director emérito--, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la Orquesta del Siglo de las Luces, la Filarmónica Checa y una serie de aclamadas grabaciones que abarcan desde el repertorio barroco hasta el contemporáneo.

El premio a la Grabación del Año fue otorgado al director francés Raphaël Pichon y a su coro y orquesta de instrumentos de época Pygmalion por su grabación de la Misa en si menor de J. S. Bach para el sello Harmonia Mundi. Además, el barítono Sir Thomas Allen logró el premio a la Trayectoria, tras debutar en Covent Garden en 1971 y durante las últimas cinco décadas ha actuado en teatros de ópera de todo el mundo interpretando repertorios que abarcan desde Mozart hasta Britten y desde Strauss hasta Sondheim.

El Premio de Cámara fue otorgado al álbum que incluye los Cuartetos para piano n.º 2 y n.º 3 de Brahms, interpretado por el pianista y artista de DG Krystian Zimerman con la violinista Maria Nowak, la violista Katarzyna Budnik y la violonchelista Yuya Okamoto.

Por su parte, la directora Joana Mallwitz y la Orquesta Konzerthaus de Berlín, se llevaron el Premio a la Grabación Orquestal del Año por el Álbum de Kurt Weill.

