Viñetas, héroes y fantasía invaden Granada en el 31 Salón del Cómic La Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada acoge la inauguración de este evento internacional que con contará con presentaciones, charlas, firmas, stands, encuentros con editores y dos exposiciones.

La Sala Zaida de Fundación Caja Rural Granada, una de las sedes del 31 Salón del Cómic de Granada, ha acogido hoy el acto de inauguración de este consolidado evento que, durante tres días, llenará de viñetas, héroes y fantasía las calles de la ciudad.

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, la Responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, y el director del Salón del Cómic, Alejandro Casasola, han sido los encargados de presentar el amplio programa de esta consolidada cita cultural que aunará presentaciones, charlas y firmas y la presencia de diferentes stands en el centro de la ciudad, en la Fuente de las Batallas y la Carrera de la Virgen, para acercar los tebeos a granadinos y visitantes.

En el primer día del Salón se podrá disfrutar de la Máster Class de Ana Miralles y Emilio Ruiz, el encuentro con Christian Gosset o la presentación de 'El diablo y Coral', de Homs.

El sábado junto a los encuentros con Pasqual Ferry y Enrique Breccia, el público podrá asistir a la presentación de 'AVA', de Ana Miralles y Emilio Ruiz; 'Moribundo' de Fran Mariscal y 'Los Monstruos' de James Robinson y Jesús Merino.

El día central del salón tendrá lugar, también, una visita guiada a cargo de Jaume Vaquer de la citada exposición 'Obras maestras a diario', que puede disfrutarse en el edificio Zaida gracias a Fundación Caja Rural Granada.

La muestra, que presenta 54 originales, algunos de más de un siglo, de la era dorada de las tiras de prensa se podrá visitar en los días del Salón (24, 25 y 26) de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. La selección contiene Little Nemo, Krazy Kat, Li,l Abner, Popeye, Tarzán, Príncipe Valiente, Phanton, Dick Tracy, Sky Master, Rip Kirby, Star Wars, Penauts, Pogo, Modesty Blaise… y muchos más. Una oportunidad única de poder disfrutar de esta parte de la historia del cómic y la prensa escrita.

En la Corrala de Santiago y de la mano de la Universidad de Granada se podrá visitar «Ana Miralles. Ilustraciones», una exposición con originales y reproducciones de esta reconocida figura del cómic en nuestro país que se podrá visitar hasta el 30 de octubre.

Su último trabajo, junto a Emilio Ruiz, 'AVA', ha sido reconocido con el Premio Todostuslibros 2025 al mejor cómic nacional. Algunas imágenes de este proyecto se pueden ver, junto a otras reproducciones y originales de Ana Miralles.

Además en la parte más social del evento, este sábado se celebra el 70 cumpleaños de una figura ligada al Salón en esa vertiente de convivencia, el célebre Antonio el Pulpeiro. Del domingo destaca el encuentro con Alba González o la presentación de 'Pinito del oro', de Álex de la Fuente.

Encuentros Profesionales

Una de las señas de identidad del Salón del Cómic de Granada son los Encuentros Profesionales. En estas mesas se desarrollarán encuentros con editores y editoras de DC Comic, D.C. Thomson & Co., Heavy Metal Magazine, Radebu Agency, Magma Comix y Mad Cave Studios. Serán tres días de entrevistas de autores y autoras con los y las editoras Kristen Simon (DC Comic), Gareth Whelam (DC Thomson), Ricardo Llarena (Heavy Metal Magazine), Joaquín García (Radebu Agency) y Denton J. Tipton (Magma Comix). En total se han recibido más de 400 solicitudes para participar en estos encuentros.

Stands

A lo largo de los tres días que dura el Salón los visitantes podrán disfrutar de la mayor concentración de editoriales y librerías especializadas en cómic de Andalucía. Una treintena de stands con editoriales como Norma Editorial, Grafito y Nuevo Nueve, y librerías como Picasso Cómics y La Biblioteca Invisible.