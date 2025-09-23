El vestido con origen en Lanjarón que llega al Museo del Traje de Sevilla El traje de flamenca creado por la diseñadora Beatriz Peñalver, una pieza única que celebra la cultura andaluza, ya forma parte de la colección permanente de uno de los espacios más emblemáticos de la cultura de la ciudad

El icónico vestido ORIGEN, diseñado por Beatriz Peñalver en colaboración con Lanjarón, la marca de agua mineral natural que nace en lo más alto de Sierra Nevada, se suma a la colección del Museo del Traje de Flamenca, que forma parte de El Palacio Andaluz. Con esta incorporación el museo rendirá homenaje al traje de flamenca, símbolo vivo de la identidad cultural de la región. El vestido ORIGEN, tributo a las raíces andaluzas y al imaginario colectivo que rodea a esta prenda tan icónica, podrá disfrutarse de forma indefinida en el museo.

Este traje es una muestra de artesanía exquisita y un homenaje a las más de 300 historias personales que inspiraron su diseño recogidas a través de la iniciativa de la marca. Así, al traer esta pieza de artesanía a uno de los museos más emblemáticos de Sevilla, el vestido completa su recorrido único por Andalucía y queda inmortalizado en un lugar ideal para celebrar y homenajear la cultura andaluza y su amplio legado. Esta iniciativa refuerza el compromiso de Lanjarón con Andalucía, destacando su dedicación a celebrar y promover la rica cultura de la región.

Una prenda entre la tradición y la innovación

El traje, creado por la diseñadora granadina Beatriz Peñalver, es un deslumbrante vestido rojo con una extensa cola de más de dos metros, adornado con más de 600 lunares de paillettes. Cada detalle del vestido, que requirió más de 200 horas de trabajo artesanal, refleja la autenticidad y la pasión de la cultura andaluza. El vestido rinde homenaje a las tradiciones más arraigadas de la región.

La exhibición de la pieza en el Museo del Traje de Flamenca, que forma parte de El Palacio Andaluz de Sevilla, consiste en una experiencia interactiva y sensorial que permite a los visitantes descubrir la historia del vestido de forma única en una exposición que incluye piezas de diseñadores, un taller de moda, todo ello bajo la dirección artística de Raquel Revuelta, directora de SIMOF.

El vestido ORIGEN cuenta además con una característica especial: la incorporación de chips NFC en sus tejidos. Así, los asistentes podrán escanear sus lunares para descubrir más de 300 historias personales de andaluces de diversas generaciones que inspiraron esta creación tan especial.

El Museo del Traje de Flamenca es un espacio único en el mundo que recorre la historia y evolución de este emblemático traje regional andaluz, indumentaria tradicional de la Feria de Abril y todo un icono de la cultura andaluza.

Lanjarón, una marca nacida en Granada y reconocida por la pureza de su agua mineral proveniente de los manantiales de Sierra Nevada, destaca por su compromiso con la calidad y su fuerte vínculo con Andalucía y su gente. Con un firme propósito de celebrar un origen tan extraordinario, Lanjarón impulsa la riqueza cultural de la región, destacando su dedicación a mantener y promover las tradiciones y valores andaluces.