Este verano, haz de Granada tu primer destino y luego disfruta de las noches de Marbella

IDEAL Viernes, 27 de junio 2025, 14:37 Compartir

Los viajes al extranjero son sin duda una aventura emocionante, pero a veces la verdadera magia del verano se encuentra más cerca de lo que pensamos. En el vibrante centro de Granada, se esconde un rincón que promete transformar un día cualquiera en un recuerdo inolvidable: El Claustro, el restaurante del hotel Palacio de Santa Paula. Este emblemático lugar, que ocupa lo que fuera el refectorio de un antiguo convento, ofrece una experiencia culinaria que va más allá de lo cotidiano.

Pero la noche no termina en la mesa. Después de deleitarte con la exquisita cena en El Claustro, te sugerimos sumergirte en una experiencia musical extraordinaria. Este verano, Starlite Marbella se convierte, una vez más, en el escenario perfecto para vivir noches mágicas. A través de su plataforma de planes Oferplan Granada, los comensales que reserven su mesa para disfrutar del menú exclusivo tendrán la oportunidad de estar invitados a dos grandes conciertos Starlite siempre que aún tengamos existencias.

Dos conciertos memorables

Uno de los eventos más esperados será el repertorio de la célebre banda escocesa, Texas. El lunes 11 de agosto, estos iconos del pop rock regresarán a Starlite Occident, prometiendo un espectáculo lleno de energía y nostalgia. Desde su formación en 1986 en Glasgow, Texas ha dejado una huella imborrable en la industria musical. Su sencillo debut, «I Don't Want A Lover», catapultó su carrera en 1989 y desde entonces, la banda ha lanzado diez álbumes de estudio, vendiendo más de 40 millones de copias en todo el mundo.

Con éxitos como «Say What You Want», «Black Eyed Boy» y el atemporal «Summer Son», sus melodías nos transportan a momentos vividos que todos llevamos en el corazón. En 2023, la banda lanzó «The Very Best Of 1989-2023», una recopilación que celebra su legado musical y presenta dos temas inéditos, testimonio de que la chispa de Texas sigue viva.

No menos cautivadora será la presentación de Al Bano y Romina Power, que se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto. Esta pareja, símbolo del amor y la música italiana, conquistará Starlite Occident con un espectáculo que promete estar cargado de emoción y recuerdos. Su historia, que comenzó en los años 60, no solo los unió en el amor, sino que los llevó a convertirse en un dúo musical icónico. Con cada nota de canciones como «Felicità» y «Ci sarà», revivirán el romance y la pasión que han cautivado a diversas generaciones.

Además, la presencia de Yari Carrisi Power como artista invitado añade un toque especial a esta velada, convirtiéndola en una celebración familiar que resonará en los corazones de los asistentes. La música de Al Bano y Romina no solo revive grandes éxitos, sino que también ofrece una conexión profunda con el amor que perdura a lo largo del tiempo.

Las experiencias más extraordinarias están más cerca de casa de lo que imaginamos

Así que este verano, haz de Granada tu primer destino y luego disfruta de las noches de Marbella. Disfruta de la alta cocina en El Claustro y luego déjate llevar por las notas de conciertos que permanecerán grabados en tu memoria. Porque a veces, las experiencias más extraordinarias están más cerca de casa de lo que imaginamos. Nos vemos en el Claustro y Starlite Marbella

Si eres de aquellos que valoran no solo los sabores sorprendentes, sino también las presentaciones artísticamente elaboradas, El Claustro es tu destino. Aquí, la alta cocina de vanguardia se fusiona con la esencia mediterránea, dando vida a una propuesta gastronómica que rinde homenaje a la tradición andaluza mientras juega con conceptos modernos. Cada plato es una obra de arte que invita a ser disfrutada no solo por su sabor, sino también por su estética. Imagina acompañar la cena con una conversación interesante, muchas risas y una copa de vino en la mano; ese puede ser el momento culminante de tu verano.