El veranillo de san Miguel, mejor con un buen conciertillo

PAUL VAL: BLUES TEJANO DE BUENA CEPA

Californiano de cuna y tejano de adopción, Paul se considera nativo musical de Austin y con denominación de origen: 'Texas Blues, Rock 'n' Soul', sumándose a la larga lista de músicos sombreados por san Stevie Ray Vaughan. Demuestra un gran dominio del género blues rock tejano y lo renueva, insuflando nueva vida a su música. Su currículum crece por momentos siendo nominado al premio 'Best Blues' en los premios AMA (American Music Awards), y señalado entre los tres mejores artistas de la ciudad por la revista Austin Monthly. No es el blues un género que se ofrezca mucho en el ciclo Serpiente Negra (más allá del particular trogloblues de Guadalupe Plata), ni tampoco el martes un día muy blusero, por eso su presencia en el Planta Baja (21h) es una cita obligatoria.

RAMÓN CARDO: POR TRIPLICADO

Ramón Cardo ha sido uno de los músicos responsables del impresionante bullicio musical que vive el Jazz en la Comunidad Valenciana, con más de 30 big bands en activo (varias de ellas a su cargo), también ha sido director ocasional de la Big de Granada en el Festival de Jazz y trabajó en su momento con los granadinos de El Combo de la Casilla. Muy preocupado ha estado también por la faceta educativa del jazz, siendo un defensor a ultranza de la cualificación universitaria de los estudios jazzísticos que ha empezado a impartirse en algunas Comunidades. Ha colaborado con Tete Montoliu, Jack Walratz, Dave Liebman, Lluis Vidal, Ximo Tebar, Chano Domínguez, Lou Bennett, Idris Muhammad, Perico Sambeat… En este concierto estará acompañado cada día por un equipo diferente, el jueves será en modo Jam, el sábado con Supersax y el domingo con Lavín Band. Con la garantía Oolyakoo.

LEIVA: EL FLACO DEL ROCK AN ROLL

Tras la supensión de la semana pasada en Guadalajara por un 'problema médico', Leiva ha mantenido la venta para el de Granada dentro de su tour 'Gigante 2025', una gira limitada a 30 únicos conciertos en España este año, a los que sumará shows en algunos países de Latinoamérica. El tirillas de Alameda de Osuna es también protagonista del documental 'Hasta que me quede sin voz' (y no fue premonición), que se estrenó en el Festival de San Sebastián, casi a la vez que era nominado en cuatro candidaturas para los próximos Grammy latinos. Está a punto de llenar la Plaza de toros para el jueves (21h).

GATA BRASS BAND: DANDO LA BRASSA

Gata Brass Band reúne a varios integrantes de la Big Band Clasijazz Swing & Funk y otros músicos de Almería en una banda inspirada en las brass band de Nueva Orleans, interpretando un repertorio repleto de ritmos de música negra con toques modernos de Beatbox y Hip-hop. Fue fundada por Diego M. Pecharoman en 2018, y en este proyecto se mezclan los ritmos más tradicionales con los sonidos más innovadores. Desde su constitución han llegado a realizar un gran número de conciertos con su pasacalles 'New Orleans Parade', su espectáculo didáctico 'Sin Funk No Hay Paraíso' o el concierto bajo techo 'Beatbox & Brass'. Destacan las actuaciones en las dos primeras ediciones del Festival Mardi Gras en Almería, en el año 2019 y 2020; en la vigésimo octava edición del Festival Internacional de Jazz de Castellón, o Jazz en la Costa. El viernes (21h) estarán en la J&J.

RODRÍGUEZ CELTIC BAND: INFINITO JOSE

Tras agotar varias marcas (o dejarlas en modo 'espera'), José Antonio Rodríguez puso nombre con su apellido a su siguiente grupo. Sin cambiar, eso sí de filosofía esencial, ya que con Supervivientes, logró ser uno de los grandes referentes de música celta española, y ahora con la Rodríguez Celtic Band sigue fiel a la música atlántica tradicional. La banda se formó dirigida por el violinista de Supervivientes, y heredando buena parte de la nómina, escoltado por músicos colaboradores con un formato modulable: en trío o cuarteto, desde guitarra y bodhran, a piano y contrabajo en función de las dimensiones del concierto, y hasta llegar la Big Band como en la reciente presentación de su disco 'Infinite'. Amenizarán la tarde del viernes (20h) en el claustro del Hotel Santa Paula.

SOS: PUNK MASTER CLASS

En la década de los 80 el rock en la ciudad gastaba poca tinta: 091, TNT, KGB, SOS… Y treinta años después tan solo el triste fallecimiento de Jesús Arias impide que todos los nombrados estén en activo: los Cero llenado plazas de toros y Zaidines, KGB regrabando sus canciones y SOS en orden de revista con un mini CD, '¡Y ahora qué!' (atención: con un imperdible en la 'e' marcando el terreno) y han desplanchado su bandera inglesa para seguir usándola de telón. El sábado en la sala Riff de Armilla darán una clase maestra de punk a colegas jóvenes como D.Nadie y Soundbay.

091 Y MUCHOS MÁS: AUPA DESGUACE ROCK fEST

Sí, 091 harán una intervención en el festival benéfico 'Desguace rock'. Y con seguridad cantarán aquello de «en el cementerio de automóviles estoy» de sus principios; más a tiro imposible. Ellos junto con Eskorzo, Jose A García y El Hombre Garabato, Carmencita Calavera, Otro Golpe, Sal Y Tequila, y

Vagalume Teatro se van a reunir el sábado en el desguace El Suspiro de Padul desde las 12 de la mañana hasta la medianoche (hay paella comunitaria). El motivo es colaborar con la asociación AUPA, una Asociación de madres y padres de niños con cáncer de Granada que desde 2014 ayudan a mejorar la calidad de vida del colectivo, ofreciendo soporte y apoyo a éstas familias. Asociación sin ánimo de lucro interviene de forma completamente altruista para las familias que lo necesitan. Hay fila cero (nunca mejor dicho) y 'entradas' especiales para patrocinadores sensibles con la causa.

DAVID MONTAÑÉS: CAMBIO DE PANTALLA

Montañés es un creador 720º. Imprevisible, zigzagueante, omnívoro y siempre tan sorprendente como deslumbrante. Después de licenciarse en Composición, ha acompañado como pianista a innumerables intérpretes de todos los géneros: clásico, danza, pop, rock, electrónica, jazz, flamenco... En el pop ha estado con marcas propias como Diógenes, Tennica y su Equipo Médico, o compartidas con Sueter, Teletaxi, Polack, S.U.E, Lori, Famme Fatale... que llevan su firma en algún teclado, ya que es el puente perfecto entre ambos mundos. Dio el do de pecho en su ambiciosa obra 'Ópera Requiem, para grupo de rock, coro, trompetas del Apocalipsis y danza', con un argumento entre lo gótico y lo filosófico y citas al Apocalipsis de S. Juan y a Nietzsche. Fue un 'Planeta esencial', y un neofolclorista con 'Juerga y Vino', y ahora ha cambiado nuevamente de pantalla con 'Aljamia', un disco de jarchas andalusíes (3 de ellas con sus correspondientes moaxajas). Con un elenco estelar de invitados (Eva Manzano, Juanlu, Alonso Carmona, Ramó Rodríguez, Coro de Cámara de Granada y el Coro de la Universidad Pablo de Olavide) sonará mozárabe en el Teatro Isabel el sábado (21h), dentro del programa del festival Fusión.

VERA FAUNA: NEOPSICOFOLCLORISMO

Conocimos a la banda en los conciertos de primavera actuando de grupo soporte para Kiko Veneno tocando 'Échate un cantecito'. Están de cumpleaños porque estos sevillanos se reunieron en 2015, aunque tardaron cinco más en sacar su largo 'Dudas y flores', patentando su estilo en modo psicodelia neofolclórica. En 'Dime dónde estamos' añaden rap, R&B y rock clásico, con colaboraciones de Ángeles Toledano y Noni Meyers. Sin perder su esencia sureña, su música refleja un costumbrismo contemporáneo, hablando de lo cotidiano con humor y cercanía. Hacen doblete en el Planta el sábado y el domingo.

DR. TRITÓN: MEXSURF ENMASCARADO

Bajo las máscaras de luchadores de estos cuatro músicos del DF se encuentra una poderosa formación de Surf Instrumental, una divertidísima formula musical escasa en nuestros escenarios y de inequívoco planteamiento retro. El Surf instrumental nació a finales de los años 50 fabricando con guitarras eléctricas reverberantes (efecto que se incorporó en los amplificadores Fender) que buscaban evocar el sonido de las olas rompiendo y, la emoción que se siente surfeando; en los noventa, desde Baja California, cundió por todo México una variante autóctona en la que se incardinan nuestros Tritones. Durante los dos meses del 'Leyendas Del Mar Tour' los mexicanos recorrerán Europa llegando por aquí por segunda vez y, además, haciendo doblete: el domingo en sesión de tarde (17h) en el Vagamundo de Benalúa.

MANUEL TURIZO: BACHATEANDO QUE ES GERUNDIO

Manuel Turizo es un multi instrumentista artista colombiano procedente de Córdoba. Su voz inconfundible y su estilo versátil lo llevaron a conquistar al público con una propuesta fresca que fusiona reguetón, pop, bachata y ritmos tropicales. A lo largo de su carrera ha trabajado con algunos de los artistas más influyentes de la música latina y global, como Shakira, Maluma, Nicky Jam, Ozuna, o nuestra Lola Índigo entre muchos otros. A fines del año pasado estrenó su nuevo disco titulado '201', haciendo referencia al número de apartamento de la casa de su infancia. Este álbum está compuesto por diferentes ritmos incluso algunos nuevos dentro de la discografía de Turizo, ya que incluye no solo bachata, también salsa y vallenato. El domingo estará en la Plaza de toros (21h).

