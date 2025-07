Para ver a Saiko, una espera de dos noches o dos minutos

Guadalupe García Viernes, 4 de julio 2025, 18:11 Comenta Compartir

Hoy, 4 de julio, a las 22.30 horas, Saiko vuelve a casa con un concierto entre manos. En la fila «que dará la vuelta al centro comercial Nevada», donde se realizará su concierto, le esperan muchos tipos de personas. Gente a la que le gusta él o su música, que son fanáticos o solo vienen a pasar un buen rato, de 12 o 50 años. Estas son las historias de cinco de ellos, desde el primero que aguarda hace dos noches hasta los últimos que llegaron a dos minutos de las 11.10 horas.

1 Raúl «A mí Saiko me cambió la vida. Por cosas de familia yo he tenido la mochila muy llena, y Saiko siempre ha estado ahí»

Raúl lleva dos días sentado en una silla plegable en el hueco que queda debajo de las escaleras mecánicas del centro comercial. Todo para ser el primero en la cola. «A mí Saiko me cambió la vida», declaró. «Por cosas de familia, yo he tenido la mochila muy llena, y Saiko siempre ha estado ahí». Su amigo Javi le ha hecho compañía estos días, aunque «no tenga ni entrada». «A veces ni siquiera es por su música, cuando se retiró yo sentía que me faltaba algo, noticias de él», asentía junto con la compañera a su izquierda, Triana, que vino desde Cádiz y lleva la firma del cantante tatuada en su brazo.

2 'Los de Madrid' «A los tres días que sacó el álbum, me lo tatué»

Así había categorizado la gente a los segundos que habían llegado al hueco de las escaleras: «los de Madrid». Aunque de Madrid tenían poco: a ese grupo se les unían chicos de Ciudad Real, Barcelona, Bilbao y Valencia. Se conocieron por un grupo de fans de Saiko en redes y decidieron atrincherarse juntos. Una de ellas, Inés, se había tatuado el nombre de «Nostalgia», una canción del último álbum que ha sacado el artista. «Me la tatué a los tres días que sacó el álbum. Me quería poner la primera canción por la que lo conocí, pero es que sacó Nostalgia y tuve que ponerme esta sí o sí», contó.

3 Las 'Pórtate bien, Saikito' «Saiko nos conoce y todo, si es que somos sus vecinas»

Otro grupo de cuatro chicas de entre 16 y 13 años llevaba esperando en cola desde las 4 de la mañana. Se llaman a sí mismas por dos nombres: «Pórtate bien, Saikito», en su grupo de WhatsApp, y «el grupo de fans número 1 de Saiko», para cualquier otra persona que pregunte. «Nos conoce y todo. Si es que somos sus vecinas», comentaba una de ellas. Y efectivamente, las fotos impresas en la pancarta que le habían hecho confirmaban que se lo habían encontrado más de una vez. «Un día por casualidad nos sentamos en el portal de su casa, pensando que estaba de gira, y nos lo encontramos. Cuando salió nos preguntó riéndose que si le estábamos esperando», contó otra de ellas.

4 Aitana «Mi mayor sueño es sacarme una foto con Saiko y darle un abrazo»

Quizás no lleve dos noches como Raúl, pero Aitana asegura que Saiko es «el amor de su vida». «Yo es que a Saiko le quiero mucho. Mi mayor sueño es sacarme una foto con él y darle un abrazo. Cuando dijo que se iba a retirar, me eché a llorar», admitió. Además, explicó que se llama como su tío, del que tiene el nombre tatuado en el antebrazo, y que por eso «le guarda especial cariño». «Mi tío fue el que me cuidó cuando mis padres trabajaban, significaba mucho para mí. Se murió, y al conocer a Saiko y descubrir que se llamaba igual, lo vi como una coincidencia demasiado especial», explicaba. Ha venido sola pero, como otros, se ha ido haciendo amiga de la compañera que hay al lado suyo, Paula, y juntas esperan a que caiga la noche junto a la zona de carga y descarga de los camiones.

5 La familia «Venimos de Madrid y nos vamos en cuanto termine el concierto»

Tres hermanos, a las 11.08 horas, se apostillaron junto a la pared del parking Nevada en la última posición de la fila, a la altura del ventilador. Al lado suyo, sus padres se despedían preguntándoles si querían algo de comer. «Somos los refuerzos», aseguraba la madre. El hermano mayor explicó que venían de Madrid: «Si nos vamos en cuanto termine el concierto. Esto es plan de locura». Pero eran las dos hermanas pequeñas las que aseguraban ser las fans de la familia. «Que no deje de hacer canciones, que no se agobie», le quisieron transmitir a Saiko.