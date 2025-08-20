Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El escritor, decano de los de Granada, con su libro, en su casa de Guadix. J. A. M.

CARLOS ASENJO SEDANO, DECANO DE LOS ESCRITORES GRANADINOS

«Al ver los medios de comunicación descubro que los vicios son los mismos que hace 500 años»

El Doctor en Historia publica un nuevo libro de hechos sobre Guadix, titulado 'Imagen de una ciudad'

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:26

El maldito reloj ha arrebatado a Granada en los últimos tiempos a algunos de sus escritores más provectos y respetados, como Gil Craviotto. Ello ha ... dejado como decano de los escritores granadinos al Doctor en Historia, miembro de la Academia de Bellas Artes y de la Real Academia de la Historia, Carlos Asenjo Sedano. El accitano mantiene intacta –al 90%, dice él– una prodigiosa memoria, y al 100% una capacidad de trabajo y una curiosidad que en él son innatas. Acaba de publicar 'Imagen de una ciudad (Guadix)' en Círculo Rojo, y aunque no hace giras promocionales, para sus muchos seguidores basta la noticia de la salida de algún escrito salido de sus manos para que inmediatamente lo adquieran. Algo así ha ocurrido con esta obra, en realidad una recopilación de sucesos de una ciudad –él la llama pueblo– durante cinco siglos, donde todo cabe, desde limpiezas de sangre hasta 'divorcios' en el siglo XIX, pasando por el uso de esclavas sexuales o asesinatos por encargo. «Al ver los medios de comunicación descubro que los vicios son los mismos hoy que los que se practicaban hace 500 años, y con la misma grosería», comenta.

