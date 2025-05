La Vega ruge en el Atarfe Rock

La zona noreste de la Vega de Granada se ha dedicado tradicionalmente al cultivo intensivo del Metal. Primero en Pinos Puente fue el Barbarian y ... posteriormente, con intermitencia, el Piorno Rock ha mantenido el estandarte metálico en nuestra provincia. Y relacionado con ambas marcas, en sus inicios, y por razones de management, subvenciones y contratación, nació el Atarfe Vega Rock en la ciudad próxima. Durante siete ediciones defendió el sector con la presencia de figuras mundiales del ramo: Glenn Hughes, Dio, WASP, Megadeth, Edguy, Sepultura, Epica, Lacuna Coil, Uriah Heep, Doro, Gamma Ray, Primal Fear… Vamos el paraíso del Metal con muchos miles de asistentes en cada edición llegados de todas partes del país. Por cierto que la marca tuvo una extensión en Sao Paulo, en Brasil, un par de temporadas, cosas de las conexiones brasileras de los organizadores.

El año pasado el Ayuntamiento de Atarfe quiso recuperar la marca con una nueva edición de prueba en versión 'made in aquí', con menos ferralla y más rock urbano. Así en esa segunda etapa y 3000 personas, grupos como Reincidentes, los Motoreta's o nuestros End of Me y Hora Zulú pusieron a prueba la estructura del Coliseo Atarfeño.

Contra algunos pronósticos, el rock sigue vivo y atronando y sigue teniendo clientela; eso sí, como relataba mi compañero Eduardo Tébar de la velada Pixie, son conciertos ya generacionales con un público talludito (¡éste sin gafas de pasta y con camisetas negras!), ese segmento de personas que gustan a los organizadores, porque sin excesivos problemas económicos, contribuyen a la causa generosamente en los puntos de hidratación. Y más con un 'target' de bandas que convirtieron el festival atarfeño en una suerte de mini Viña Rock sureño. O un medio 'Día de la bestia', sin Extremoduro ni Santiago Segura.

El sur también existe

La tarde la abrieron nuestros Saedín, con un nutrida parroquia presente a pesar del horario de sobremesa. El quinteto mixto fue rápido en tiempo pero con un buen sonido incluso en un espacio de acústica poco generosa. Su metal sureño pudiera recordar al de Medina Azahara, pero cuenta con una esplendida vocalista que marca la diferencia, Ángela Mesbailer, con su deje flamenco y hasta coplero. El abajo firmante se acordó de la gira metalsinfónica de Mónica Naranjo, cuando sorprendentemente empezaron a hacerle un homenaje con su 'Átame'. Curioso. El resto fue material propio, enraizado aquí, e incluso bajando más abajo, de buena factura, arreglos sofisticados e historias muy compatibles. Merecieron más tiempo, pero la 'ley del telón' es la que es.

Evaristo Superstar

La capacidad de resistencia de Evaristo Páramos está a prueba de todo bombardeo, el de la edad y el de los excesos. Tras el rodillo de gira que fue la salida de la tumba de la Polla Records (su regreso con la marca se anuncia en la segunda parte de este año), se ha tomado un descanso con el proyecto Tropa do Carallo, dejando en parada técnica las aventuras de Gatillazo y The Kagas o The Meas. Lo curioso es que no todos lo posibles aludidos sabían que tras semejante denominación galaica estaba Evaristo, lo que sin duda mermó el interés por su actuación a primera hora de la tarde, en horario de grupo 'invitado'. Recién llegados de una gira por Hispanoamérica con todo vendido de antemano, la 'nueva' la tropa de Evaristo con socios de casi siempre como Tripi, Abel Murua y Alberto Salgado salió temprano entre rumbas peretianas con segundas intenciones (antes lo hacían con Manolo Escobar).

Mediada la sesentena Evaristo no tiene la misma energía vocal de antaño ni la física, pero sí las mismas convicciones, y la lengua tan perfectamente rasurada como entonces, incluso más. En el escenario, como ocurre con El Drogas, es ya personaje, menos estudiado que decantado por el tiempo, con una gestualidad teatral y cabaretera muy suya, deambulando inquieto como si estuviera encerrado en el tablero. Vocalmente ha bajado tonos, lo que junto a un material menso espídico le permite graduarse más y mejor dentro de su limitaciones punkarras. Salvo excepciones, el material es de breve factura, apenas tres minutos y sin respiro, ametrallando al personal con querencias hard rock de impecable ejecución y pericia solista, con esos coros empujadores marca de la casa (y del ramo). ¿Lo oído?, pues 100% Evaristo, con su ironía nihilista, procaz y dinamitera, que se recoge en sus discos 'Qué hostias andáis' y 'Habrá que verlo', y sus textos literarios. Pogo para el cuerpo y la mente. ¡Resulta que sí había futuro!

Acción Mutante

En una noche de clásicos del punkrock y el metal suburbano, sí, urbano de toda la vida, Def con Dos son contingentes y necesarios. Todo un avispero en el escenario. Ya es familiar el verbo desatado de sus tres voceras, más una cuarta, la de Mara Gilbert y la eficacia de sus otros tres músicos de soporte, con el merito de fabricar una empalizada sonido impenetrable, donde el hormigón en graves de Jesús Arispont (¡quién le vio en su momento en Triana!), es fundamental. Las letanías de Strawberry y compañía, entre la demagogia más visceral, y la agitación popular, son auténticos himnos sociológicos, que parecen titulares de prensa, auténticos traídos a cuenta de una actualidad, muy nutritiva para un iracundo observador como Strawberry, que ha sacado munición para muchos temas. Su set fue una suerte de grandes éxitos para no perder el tiempo: 'Acción Mutante', 'Tuno bueno el tuno muerto', en mix con la de la pobre Yoko, 'Armas pal pueblo', el 'Día de la bestia… o aquella 'Ultramenia' que avanzaba un distópico mundo futuro que ya es ahora. Sí, como dijo Strawberry, ejerciendo de videntes también se hubieran ganado el pan.

La tarde se fue cerrando sobre Atarfe con Don Gonzalo DJ (¡en modo radikal!) animando los entreactos, y las actuaciones posteriores de Soziedad Alkoholika, Lendakaris Muertos y las chicas de Bala a última hora, clausurando la segunda edición de este recuperado Atarfe Vega Rock.