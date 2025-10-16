Urtasun respalda el «magnífico trabajo» de García Montero y elude su polémica con la RAE El ministro de Cultura no se pronunció sobre la polémica que enfrenta al Instituto Cervantes y la Real Academia Española que está marcando el X Congreso de la Lengua en Arequipa

El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, participa en el X Congreso Internacional de la Lengua Española este jueves, en Arequipa.

Miguel Lorenci Arequipa(Perú) Jueves, 16 de octubre 2025, 19:47 Comenta Compartir

«No voy a darles carnaza. Lo siento», dijo displicente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tratando de eludir la polémica que enfrenta al Instituto Cervantes y la Real Academia Española que está marcado el X Congreso de La lengua en Arequipa. Tiró balones fuera e hizo equilibrios para no mojarse, aunque respaldó «el magnífico trabajo» de Luis García Montero al frente del Cervantes sin pronunciarse sobre la labor de Santiago Muñoz Machado en la RAE.

¿Cómo ve la confrontación y las críticas sobre el intento de instrumentalizar la RAE de Arturo Pérez-Reverte? le preguntamos. «No entraré en ese tipo de polémicas. El X CILE está siendo un éxito y eso es lo importante, trabajar para que el español progrese, se fortalezca», regateó la pregunta en la Biblioteca Mario Vargas Llosa de Arequipa. El escritor y académico creador del 'Capitán Alatriste' llamó «mediocre y paniaguado» al director del Cervantes y acusó al Ministerio de Asuntos Exteriores de querer «colonizar» la RAE.

«El Ministerio de Cultura está plenamente implicado a través del magnífico trabajo que realiza Luis García Montero», agregó sobre la labor del Cervantes. «Estamos muy satisfechos de cómo funciona», insistió sobre el organismo público que depende de Exteriores.

¿Y sobre el trabajo de Muñoz Machado en la RAE? «Sé que es la polémica del día y que quieren ver si me pronuncio, pero estoy aquí, sobre todo, para darle al congreso toda la relevancia posible», dijo esquivo.

¿Hay que hacer un llamamiento a la concordia como el que hizo el Rey?. «Hay que hacerlo para seguir defendiendo el español en el mundo y no me encontrarán en polémicas y sí trabajando. Soy consciente de la polémica habida antes del Congreso, pero no responderé a más preguntas sobre esto», zanjó la cuestión.

Agradeció, con todo, al Cervantes y a la RAE todo el trabajo para sacar adelante «un congreso que llega en un momento de fortaleza muy importante del español, la segunda lengua materna de hablantes en el mundo, tercera lengua de uso en Internet».

Urtasun que participó este jueves en un encuentro con el sector editorial en Perú, aseguró seguir «muy de cerca» la progresión del español en Estados Unidos. «Con 60 millones de hispanohablantes es una corriente que le guste más o menos a la administración Trump es imparable», señaló. «No nos han gustado nada las decisiones adoptadas en los últimos meses de quitar el español, de las comunicaciones oficiales gubernamentales», lamentó.

«Más allá de lo que decía la administración Trump, el aumento de la presencia del español en Estados Unidos es imparable y nosotros, y con política cultural del Cervantes y del Ministerio de Cultura, vamos a seguir acompañándola», concluyó.