La web Universo Lorca se consolida como referente sobre Federico con 12.000 visitantes mensuales Enrique Medina, diputado provincial de Turismo de Granada / Ideal El Patronato Provincial de Turismo de Granada realiza una campaña de publicidad anual para mejorar el posicionamiento y el tráfico de la página R.I. Granada Lunes, 15 julio 2019, 13:59

Transcurridos cuatro meses desde su publicación, el pasado 13 de marzo, la web Universo Lorca se ha convertido en un referente en Internet para quienes quieren conocer la vida y la obra de Federico García Lorca. La página recibe al mes la visita de más de 12.000 usuarios únicos, con una media de 400 diarios y con una duración de 5 minutos y 37 segundos por sesión viendo contenido. Unas cifras que el diputado provincial de Turismo de Granada, Enrique Medina, considera «muy satisfactorias, si se tiene en cuenta el poco tiempo que lleva funcionando, y que se deben, sin duda, a la extraordinaria calidad de los contenidos de la página y al trabajo de difusión que se está realizando de todo el proyecto Universo Lorca por parte de la Diputación».

Precisamente para mejorar el posicionamiento y el tráfico de la página, el Patronato Provincial de Turismo de Granada ha contratado una campaña de publicidad con el buscador Google, que comenzó el pasado 1 de junio y tendrá una duración de un año. La acción promocional consiste en el patrocinio de búsquedas de términos relacionados con Federico para que Universo Lorca aparezca en la primera posición de resultados. Y banners y vídeo en medios de comunicación y portales relacionados con el turismo y la cultura para generar imagen de marca. Gracias a esta campaña se estima que el tráfico hacia la web crecerá, durante el año que va a estar operativa, con 38.500 visitantes adicionales.

Medina explica, no obstante, que el 'site', que recoge información sobre los principales lugares lorquianos de la provincia de Granada y sus rutas turísticas y literarias y aspira a convertirse en una 'Lorcapedia', está todavía muy lejos de haber desarrollado todo su potencial: «Con el tiempo, los buenos contenidos de la página permitirán un mejor posicionamiento natural en buscadores, que se optimizará todavía más cuando esté disponible la traducción al inglés, que ya está en proceso de licitación». De hecho, el interés que despierta el portal se manifiesta en el bajísimo porcentaje de rebote (27,10%) en el tráfico orgánico, no pagado, que recibe. Esto quiere decir que prácticamente sólo uno de cada cuatro usuarios abandona la página de forma inmediata porque los contenidos no responden a sus intereses o expectativas.

El diputado destaca la importancia de la labor de divulgación que el Patronato está haciendo desde la puesta en marcha del proyecto. De hecho, la web obtuvo sus mayores picos de visitas en mayo, entre 1.500 y 2.000 al día, en la semana siguiente a la presentación de Universo Lorca en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, gracias, sobre todo, a los enlaces publicados en medios de comunicación de difusión nacional.

Hasta la fecha, el 80% del tráfico que recibe la página web procede de España y el 20% restante, en este orden, de Estados Unidos, Italia, Argentina y México, lo que da una idea de los países donde existe un mayor interés por la figura de Federico.

Qué es Universo Lorca

Universo Lorca es un proyecto multidisciplinar y transversal, con componentes culturales y educativos, pero también con un fin turístico. Esto se advierte en la visualización de contenidos por parte de los usuarios, que en primer lugar demandan información de los lugares y rutas en la provincia de Granada vinculados con la vida, la obra y la muerte de Federico. De los 43 sitios lorquianos identificados en la web, los más vistos son, en este orden, la Casa Natal, la Huerta de San Vicente, la Casa de Valderrubio, El Rinconcillo, la Casa de Bernarda Alba y la Casa de los Rosales.

A los lugares le siguen en los contenidos más demandados la obra poética y sus inspiraciones en Granada, la biografía del dramaturgo, los personajes que marcaron su vida y la agenda de eventos culturales relacionados con Federico. Entre el casi centenar de personajes que recoge la sección 'Quién fue quién', el mayor interés lo concitan los hermanos y padres de Lorca (Concha, Isabel, Francisco, Vicenta y Federico) y, a continuación, amigos como Emilio Aladrén y enemigos como Ramón Ruiz Alonso.

Además de en la campaña de publicidad en Internet y de la traducción al inglés, la Diputación de Granada está trabajando en el desarrollo de otras patas del proyecto Universo Lorca. A punto de entrar en imprenta están tres guías turístico-literarias, que narran la vinculación de Federico con la provincia: Guía de La Vega de Granada, Guía de Víznar y Alfacar y Guía de La Alpujarra y Guadix. Próximamente se elaborará otra específica de la ciudad de Granada. Los nuevos folletos serán una magnífica herramienta de promoción para las oficinas de turismo y para la asistencia a las ferias turísticas.