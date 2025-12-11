«'La voz' nos permite entrar en las casas y que la gente nos conozca como seres humanos»

'La voz', el exitoso concurso musical de Antena 3 (los viernes, a las 22:00 horas), entra en la fase más determinante de la ... edición con una recta final donde regresa la espectacularidad de las galas en directo, que prometen altas dosis de emoción y decisiones que marcarán el rumbo de los concursantes. Tras semanas de audiciones, batallas y asaltos, son dieciséis los artistas que han logrado llegar a la última etapa antes de las semifinales. Ahora, los 'coaches' Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika vivirán su particular 'combate final' que concluirá con una única opción posible: conocer la identidad de 'la voz' de nuestro país.

Uno de los protagonistas de esta edición es Sebastián Yatra, que continúa consolidando su presencia en la versión española del formato. Para el artista colombiano, su decisión de incorporarse a 'La voz' de Antena 3 está profundamente arraigada a su historia con el programa y al vínculo emocional que construyó con España. «Hice dos años 'La voz Colombia' y me cambió la vida», recuerda el cantante, que cree que un programa como este «permite entrar cada noche en la casa de la gente y hace que te conozcan como ser humano». Yatra confiesa que desde hacía muchos años seguía de cerca la versión española y que siempre le había sorprendido el talento que encontraba en cada edición, así como el nivel de producción del formato. Ese interés se convirtió en aspiración: «Soñaba con poder estar en algún momento haciendo 'La voz' en España. Es de esas cosas que te caben en la cabeza, pero no sabes si cabrán en el mundo físico».

Su paso previo por 'La voz kids', donde coincidió con su exnovia Aitana, supuso un primer reto que ahora se amplía con el formato de adultos. «Aquí hay gente que tiene más experiencia en la música que yo, y eso es bonito porque te ayuda a plantearte nuevos retos», explica. Además, no descarta seguir expandiendo su participación en el universo del programa. «Me encantaría estar más adelante en 'La voz' de Estados Unidos, primero como asesor y luego como coach. Yo crecí en Estados Unidos y últimamente he estado escribiendo mucha música en inglés», revela.

El vínculo de Yatra con España ha ido más allá de la pequeña pantalla. Durante estos meses, en los que ha compaginado su participación en programas con su gira, afirma haberse reafirmado en el cariño que siente por el país. Su conexión nació cinco años atrás, cuando viajó para rodar una serie con Netflix y pasó cuatro meses seguidos en el mismo lugar, algo poco habitual en su vida. Esa experiencia sembró amistades «superimportantes» y un reconocimiento más profundo de su relación con España. Dice que hace veinte años descubrió que su familia es descendiente de judíos sefardíes, y que le dieron el pasaporte español.

El programa también ha supuesto un aprendizaje profundo para Yatra. La autoexigencia es, según él, uno de los valores más importantes que se lleva. Reconoce el nivel técnico y humano del equipo: «Las personas que trabajan aquí son las mejores en lo suyo. El nivel de exigencia que hay desde que entras al complejo de Antena 3, y en particular al programa de 'La voz', es muy grande».

A su lado también está otro de los grandes cantantes españoles de los últimos tiempos, Pablo López. «Es una de esas personas realmente auténticas. Es refrescante conocer gente así en cualquier profesión. Tiene un magnetismo que te hace querer tenerlo cerquita», le define Yatra, mientras que al cantante malagueño también se deshace en halagos con su compañero de trabajo. «Es de las personas más cariñosas que conozco. Y eso es una virtud tremenda porque nunca sobra el cariño», reconoce.

Un formato vivo

Preguntado sobre si la proliferación de 'talent shows' puede perjudicar a los concursantes, Pablo López tiene una opinión clara: «Hay que tener la oportunidad de ser escuchado, pero sobre todo, las ganas de que te escuchen». Para él, la obsesión, el sacrificio y la claridad de propósito son fundamentales. «No es contraproducente porque este es el mayor escenario al que te vas a subir en tu vida», asegura. Defiende que el formato sigue más vivo que nunca y que no genera falsas expectativas: se comunica con honestidad que el futuro de los artistas depende de ellos.

«Si no lo haces porque lo amas, no lo hagas. Perderás el tiempo», coincide Yatra, quien afirma que alcanzar una carrera musical es ahora más difícil por la enorme cantidad de artistas que emergen, pero también más accesible para quienes trabajan con determinación.

Sobre qué se necesita para triunfar en la música hoy, López sostiene que «ahora no hay tantas barreras», si bien afirma que el reto actual no es la falta de oportunidades, sino «encontrar un hueco lógico» en un mundo hiperexpuesto donde la autenticidad define el camino. Y Yatra añade: «No hay esas reglas, tú puedes crear las tuyas».