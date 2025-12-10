Son seis las parejas de famosos participantes las que han recorrido ocho países, y más de 15.000 kilómetros, para llegar 'Hasta el fin del ... mundo' sin ayuda de un GPS y con un presupuesto muy limitado de 1.300 euros que deberán distribuir bien a lo largo de toda la aventura. La presentadora Paula Vázquez (Ferrol, 51 años) es la maestra de ceremonias de este programa de La 1, que se emite los miércoles en 'prime time' tras 'La revuelta', convertido en uno de los grandes éxitos de la cadena pública en esta temporada.

-Dice que ha renacido con este programa.

-Y tampoco he parado en el mismo hotel más de tres noches. En el caso de mi equipo, hemos tomado más de veinte vuelos. Pero los concursantes no tienen dinero y solo cuentan con lo que costaría un billete de avión desde Costa Rica hasta Ushuaia: más de mil euros. Los miembros del equipo tenemos que llegar antes a la meta, de ahí el número de aviones.

-Le han dicho en la presentación que es un talismán para TVE. ¿Lo siente así?

-He vivido lo que es el fracaso también a lo largo de mi carrera, pero se lo agradezco mucho. Hay fracasos que ves venir y hay otros que crees que van a serlo, pero de repente son éxitos. De todo un poco, pero tengo que reconocer que ha sido un programa de mucha exigencia física también para el equipo. Lo que sí he notado con diferencia a las otras aventuras que he vivido antes, en la primera tenía 28 años y ahora cumplo 51, es que no es lo mismo.

-¿Por qué 'Hasta el fin del mundo' es un sueño que no se planteaba?

-No tenía este sueño. Y ahora que vivo detrás de los estudios de RTVE, un magacín, sentada, no me vendría mal. Luego me mandaron el formato y cuando lo vi, dije: «Es que vaya oportunidad, es viajar trabajando en equipo». Es una aventura diaria. Tengo que reconocer que estábamos todos un poco agotados al final.

-¿Qué siente ante la confianza que RTVE ha depositado en usted?

-Muy contenta. En el fondo está siendo una vuelta progresiva, que es lo que yo quería y lo que a mí me venía bien. Y ahora mismo, un poquito desbordada, también por lo que viene.

-¿Cuál es el país que más le ha impactado?

-Volvería a Chile. Me pareció un país nórdico por las construcciones, por lo bonito que es y por su civismo. Me gustó un montón. También a Argentina, Colombia o Costa Rica, que nos trataron superbien. En Panamá hizo demasiado calor, hubo días que no podíamos grabar porque tocabas la cámara y se podía freír un huevo encima. Y Ecuador, donde comimos muy bien. Es cierto que mientras lo hacíamos pensábamos: «No vuelvo ni un minuto». Ahora que estamos aquí, en Madrid, sí que volvería, la verdad. También lo estoy pagando con las tallas de la ropa, porque me he hinchado a alfajores en Argentina (risas).

-¿Qué pareja le ha sorprendido?

-Todas me han llamado la atención. Aldo Comas, quizá porque no le conocía. Pero ha habido concursantes que han disfrutado muchísimo las rutas y el camino. Rocío Carrasco, por ejemplo, ha sido anónima durante dos meses. Y todas las parejas han tenido algún momento de «no puedo más contigo, no te soporto más». Luego, la manera en la que se reponían y volvían hacia arriba era flipante.

-¿Y quién ha sido el participante más quejica?

-A los cinco días, todos se encontraban y pasaban dos noches en el mismo hotel. A diferencia de otros formatos que he hecho, aquí descansaban. Cada persona vive su historia porque no se retan. Y ha habido sorpresas flipantes de parejas que han llegado las últimas y de repente aparecieron las primeras. Ha sido maravilloso.

-Ya había coincidido con Alba Carrillo y Rocío Carrasco en 'Bake Off'. ¿Ha descubierto nuevas facetas de ellas?

-A Rocío la conozco desde hace muchos años, y a Alba la conocí en 'Bake Off'. La verdad es que me ha sorprendido mucho para bien, es una mujer muy disciplinada. Ha tenido muchos momentos también de centrarse en ella. Me parece que tiene mucho mérito porque ambas son dos mujeres muy serias. Todo lo contrario que Yolanda y Ainoa, por poner de ejemplo.