Cien nuevos concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta final que sólo el 1% del país ... acertaría. Así es la mecánica de 'El 1%', el concurso de Antena 3 presentado por el polifacético Arturo Valls (Valencia, 50 años), que se estrena este miércoles después de 'El hormiguero'. El programa se convirtió en uno de los éxitos de la pasada temporada con una media del 14,2% de 'share' y más de 1,3 millones de espectadores.

-¿Hay novedades en esta segunda temporada?

-Yo diría que no. Quizá hay un poco más de comedia, más interacción con los concursantes, pero la base fundamental no cambia. No hay ninguna novedad en cuanto a la mecánica. Y es que, como se suele decir, lo que está bien, no lo toques. Funcionó tan bien la primera que no había mucho que cambiar. Los famosos que nos acompañen van a tener más presencia, se van a meter más en el juego, a pesar de que los verdaderos protagonistas son los concursantes que están en el plató.

-Si participase en su propio concurso, ¿se acercaría a ese solo 1% de españoles que responden la pregunta más difícil o sería de los primeros eliminados?

-Pues mira, es curioso. A veces el cerebro funciona de maneras muy distintas, y eso es lo que también del programa. Hay preguntas del 30% o del 20% que de repente las sacas, y otras más fáciles que no ves. Nuestra lógica y sentido común funcionan diferente en cada cerebro, y eso es lo interesante. Pero vamos, me suelo aturullar y con el tiempo, me suelo poner nervioso y no tengo la paciencia necesaria. No sé si sería un buen jugador.

-¿Hay alguna temática en la que usted sea imbatible?

-Soy de cultura y deportes en los 'quesitos' del Trivial, ese es el que se me da mejor. Y también se me dan bien los juegos de palabras… ahí me defiendo.

-Gestionar cien concursantes en un plató, ¿cómo lo lleva?

-Me recuerda cuando presentaba 'Ahora Caigo', que eran diez concursantes, pues ahora son cien. Sin agujeros, sin trampillas, pero quizás la parte que más me gusta es bromear, interactuar o hablar con el concursante. Es la parte que más me gusta, y, por tanto, aquí se aumenta la posibilidad de interactuar con los concursantes. Eso está guay, sí. Estoy bastante manejado. Estoy como en un gran circo romano y la verdad es que es donde mejor me lo paso.

-¿Hay muchos concursantes repetidores? ¿Ha visto caras conocidas?

-Pues en principio no. Claro, hay verdaderos concursólogos. Me pasaba en 'Ahora Caigo', que de repente veías uno y decías uh, a este lo he visto yo. Pero aquí, de momento, no ha habido ninguna cara conocida.

-Mantiene una especie de 'relación abierta' con Antena 3, donde ahora puede compaginar su trabajo en Atresmedia con otros canales o plataformas. ¿Prefiere no atarse en exclusiva a una cadena en estos momentos de su carrera profesional?

-Esa fue la intención por la que dejé la exclusividad con Antena 3. Tengo muy buena relación. Sigo en la mayoría de los programas de 'prime time', son siempre la primera opción y es la cadena que más cerca siento. Pero también soy inquieto y tengo un culo de mal asiento. Mi curiosidad por probar otro género y otras cosas, como la ficción, pues entendía que sería guay tener posibilidades de trabajar con otras cadenas. Sigo haciéndolo con muchísima cautela, quiero decir, no me vas a ver en Mediaset, por una cuestión ética de haber estado casi 14 años con Antena 3, pero si hay un proyecto en Televisión Española o en una de las plataformas, y tengo esa posibilidad de hacerlo, lo haré, claro.

-Precisamente en La 1 debutó con 'That's My Jam' tras su primer estreno en Movistar Plus+. ¿Cuál es su balance? ¿Renovará por una nueva temporada en TVE?

-Pues ojalá, pero ha pasado mucho tiempo. Yo creo que ya tendría que haber renovado, pero estas cosas nunca se saben. Lo que más me gustó de 'That's My Jam' fue la reacción en las redes sociales y de la crítica. Funcionaba bastante guay, pero entiendo que es un programa caro y sus razones tendrían para no renovarlo. Pero me dio mucha pena, la verdad, porque era un formato que cuidaba muchísimo la factura, de bastante calidad, con buena percepción, y eso a veces vale casi más que una gran audiencia.

-Hace menos de un mes fue Segador de Honor en Catarroja, uno de los municipios más afectados por la dana.

-Fue bastante emotivo poder ser Segador de Honor en un pueblo que fue devastado, que, en concreto, tuvo muchísimos problemas con la cosecha del arroz. Y una vez más poner de manifiesto lo poco que se les atendió en su momento y la mala gestión que se está haciendo ahora para recuperarse. Es el pueblo el único que está a la altura de las circunstancias. Catarroja se está levantando como buenamente puede.