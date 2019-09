La serie «andaluza»

El otro día presencié una conversación ajena. Vaya, que ejercí el libre derecho del cotilleo. Pegué la oreja, sorbí café y escuché el capítulo como el que lee subtítulos en una serie en versión original. Eran dos, un tipo y una tipa. Él se atusaba una larga barba moderna y ella jugueteaba con unos pendientes de bola. Me subí al carro cuando les trajeron las tostadas y la camarera les dijo, muy sonriente, «ahí está todo, gracias bonicos». El caso es que, como estamos en Andalucía, sonó a algo mas así: «ahístátó, graciah bonicoh». Ellos, el barbas y la pendientes, asintieron educadamente, empezaron a comer y, al ratito, ella siguió la conversación: «¿Ves? -dijo- Aquí también tienen ese acento, como en la serie». La pendientes, claro, también tenía un marcado acento del norte. «Al final -sigue-, cuando te acostumbras, no es tan complicado». El barbas, sujetando su barbilla con elegancia, preguntó: «¿Cómo se llamaba la serie? ¿La andaluza?» Ella, como si fuera la participante inesperada de Saber y Ganar, respondió con alegría: «¡Malaka!»

Cuando los turistas se marcharon, creo que a ver la Catedral de Granada, repasé la conversación, que me pareció graciosa. Y hubo un pequeño detalle que me hizo reflexionar: «la andaluza». Sí, 'Malaka' está rodada en Málaga y hay muchos profesionales andaluces en el equipo (delante y detrás de las cámaras). Pero, ¿andaluza? ¿Por qué? Quiero decir. No es que me moleste. De hecho, Andalucía está creciendo a pasos de gigante en rodajes. Hay talento de sobra. Pero ellos, el barbudo y la pendientes, los turistas de esta historia, se referían a 'Malaka' como «la andaluza» por el acento de sus protagonistas. Y, oye, yo nunca me he referido a ninguna serie española como 'la madrileña' o 'la catalana' o 'la gallega'... No sé, es una serie española con todas las letras. Y, encima, de lo mejorcito que se ha hecho en los últimos tiempos.

Más tarde, ya en casa, me percaté de otro detalle, al otro lado del ring. El hecho de que la llamaran «la andaluza» también era signo de un importante cambio. Ya no somos 'La Juani', de 'Médico de Familia'. Ni terreno exclusivo de comedias. Andalucía es tierra de historias. Y eso me gusta que se sepa.