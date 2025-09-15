RTVE planteará en el Consejo si retira a España de Eurovisión El presidente de la corporación pública incluirá este punto en la reunión del Consejo de Administración de mañana

J. Moreno Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:47 | Actualizado 17:09h.

Casi dos años después de los atentados de Hamás, que provocaron el recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno endurece su discurso y eleva la presión para la expulsión de Israel de Eurovisión. Hasta ahora, fueron diferentes iniciativas parlamentarias, impulsadas especialmente por las formaciones de izquierdas, que en meses anteriores reclamaban a la dirección de TVE que no emitiera la participación del país hebreo en este festival europeo, que en cada edición siguen cerca de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo pidió abiertamente esta mañana en una entrevista en RNE: «Hay que lograr que Israel no participe» en Eurovisión, dijo. E incluso, planteó que España no concursase en este festival si no se consigue la expulsión. «No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que probablemente es la mayor atrocidad que se ha visto en este mundo en el siglo XXI», criticó. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también exigió lo mismo «mientras se perpetúa» la ofensiva sobre Gaza.

Con menos contundencia, aunque en líneas similares, se expresó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el socialista Óscar López, quien cree que para la próxima edición de Eurovisión «algo habrá que hacer» porque no se dan las condiciones para que Israel pueda participar. Cabe recordar que la misma organización sí que decidió expulsar a Rusia tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Desde RTVE evitaron pronunciarse en un primer momento -«nada que decir», subrayaron fuentes oficiales de la corporación pública a este periódico- pero a primera hora de la tarde la cadena ha dado la citada noticia en el programa de La 1 'Directo al grano'. El presidente de la corporación pública, José Pablo López, propondrá en la reunión del órgano de gobierno del ente, prevista para mañana martes, la retirada de España del concurso si Israel participa en él. «Se convertiría así en el quinto país en acordarlo», dijo Gonzalo Miró durante el anuncio en el espacio.

Las televisiones europeas de Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia ya condicionaron su continuidad en Eurovisión a la presencia de Israel en Eurovisión. Sin embargo, la posición de España, considerado uno de los países del 'big five' que más peso tiene dentro de la organización del festival, podría ser más relevante ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que ha venido amparando la presencia israelí en el concurso.

RTVE ya pidió debatir su participación

RTVE ya pidió formalmente en abril a la UER, a través de una carta escrita por el presidente de la corporación, José Pablo López, abrir un «debate interno» por las «preocupaciones de diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN (la de Israel) en el concurso». El organizador de Eurovisión respondió, sin embargo, que «todos los miembros de la UER son elegibles para competir» en el festival, si bien señalaron ser conscientes de las «preocupaciones y opiniones profundamente arraigas» con el conflicto en Oriente Próximo.

Israel llevó como representante a la última edición de Eurovisión a la cantante Yuval Raphael, una superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, con la que logró un polémico segundo puesto al arrasar con un total de 357 puntos, 297 del 'televoto' y sólo 60 por parte del jurado profesional. Esta situación generó malestar en RTVE, que reclamó la realización de «una reforma pactada» en la UER del sistema de votación y televoto en Eurovisión, además de una auditoría «independiente y externa» de los votos o la adopción de «medidas más fuertes» frente «interferencias externas».

Todo ello ocurrió después de que los comentaristas de RTVE en Eurovisión, Tony Aguilar y Julia Varela, denunciaran en el vídeo previo a la actuación de Yuval en la segunda semifinal el alto número de víctimas mortales a consecuencia de la ofensiva israelí, a la vez que hicieron un llamamiento a la paz. Desde la UER afearon este comentario y amenazaron con sanción a la televisión pública española en el caso de que se repitiera en la final. Desde RTVE desafiaron a la organización con un mensaje que publicaron antes de la emisión: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».