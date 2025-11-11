Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La cantante Rosalía, en el programa 'La Revuelta' EFE

Rosalía arrasa en 'La Revuelta' con su entrevista más «a gusto»

La catalana llevó al programa de Broncano a su máximo histórico de audiencia con más de 2,7 millones de espectadores

Joaquina Dueñas

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:44

Rosalía ha elegido 'La Revuelta' para conceder su primera entrevista después del entusiasmo que ha despertado el lanzamiento de su último álbum de estudio, 'Lux'. ... La llegada de la catalana al teatro en el que se graba el programa de RTVE fue todo un acontecimiento que comenzó con una sorpresa, un sketch coral que ha quedado para la historia del programa, con Rosalía interpretando a la vecina del quinto en una comunidad que se queja porque pasa el día cantando. Los vecinos, un auténtico plantel de estrellas: Pedro Almodóvar, Alexia Putellas, Carmen Machi, Javier Calvo, María Escoté, Estopa, La Zowi e incluso Manuela Carmena. Tras el sorprendente comienzo, llegó la entrevista, con la que David Broncano subió al olimpo de las audiencias con su máximo histórico, superando los 2,7 millones de espectadores.

