Valeria Mazza, modelo y presentadora de televisión, protagoniza su propia docuserie. R. C.

Valeria Mazza

Modelo y presentadora
«Quería ser maestra; la pasarela nunca fue mi sueño»

Divinity estrena un documental sobre la vida de la 'top-model' argentina con imágenes inéditas de su álbum personal

J. Moreno

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

Ha sido la primera 'top-model' latinoamericana con proyección internacional, forjándose una carrera llena de éxitos en su vida profesional y personal. 'Valeria Mazza. Un ... sueño dorado' es el título de la nueva docuserie que estrena Divinity este jueves a las 22.45 horas, donde muestra el camino de la también presentadora Valeria Mazza (Rosario, Argentina, 53 años) desde su infancia humilde en Paraná hasta convertirse en icono global de la moda. El trabajo, con testimonios y material inédito, recorre sus tres décadas en las pasarelas y su faceta más íntima como madre y esposa.

