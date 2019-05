Los primeros diez países que se clasifican para la final de Eurovisión 2019 Imagen de la actuación de Australia. / RTVE El festival ha celebrado su primera semifinal en la que se ha podido ver un fragmento de la actuación de Miki JUANFRAN MORENO Miércoles, 15 mayo 2019, 02:49

Eurovisión 2019 ha comenzado de manera oficial con la primera semifinal. Chipre, Australia e Islandia, los preferidos según las casas de apuestas, han cumplido con los pronósticos y se han clasificado para la final del próximo sábado 18 de mayo (21:00 horas, La 1) que se celebrará en el Expo de Tel Aviv (Israel). Sin embargo, la gran sorpresa de la noche ha sido la elección del representante de San Marino, Serhat, quien con su tema 'Say Na Na Na' ha logrado que su país vuelva a la final del festival cinco años después de que la mítica Valentina Monetta hiciera lo propio con 'Maybe'. El cantante, de origen turco, ya se presentó al concurso en 2016, aunque en aquella ocasión no logró el pase.

Por su parte, la propuesta extravagante de Portugal, que encabeza Conan Osíris con la canción 'Telemovéis', se ha quedado a las puertas pese a que figuraba entre los favoritos. En este sentido, el húngaro Joci Pápai, quien ya participó en Eurovisión en 2017, tampoco ha logrado superar el corte al no contar con el apoyo del jurado profesional y el 'televoto'. Bélgica, otra de las candidaturas más destacadas en las apuestas, se ha quedado en semifinales por segundo año consecutivo con el tema 'Wake Up' del joven artista Elliot.

Países clasificados Grecia, Bielorrusia, Serbia, Chipre, Estonia, República Checa, Australia, Islandia, San Marino y Eslovenia. No clasificados Portugal, Hungría, Montenegro, Polonia, Finlandia, Bélgica y Georgia.

La primera semifinal ha arrancado, como ya es tradición desde la instauración de las dos galas previas clasificatorias en 2008, con la interpretación del tema ganador en la edición anterior, 'Toy', de la israelí Netta Barzilai, que ha traído consigo a un ejército de 'Nettas' atapiadas con el kimono que usó en su victoria el año pasado en Lisboa. Este martes se elegían a diez países entre diecisiete candidaturas. El jueves, en la segunda semifinal, se seleccionarán a los otros diez representantes en la segunda semifinal (21:00 horas, La 2).

Entre las actuaciones más destacadas de la noche ha estado Chipre con 'Replay' de la cantante Tamta, una de las sugerencias más bailables de la edición y con un parecido notable al 'Fuego' de Eleni Foureira que se quedó a las puertas del triunfo el año pasado. La representante de Australia, la cantautora y actriz Kate Miler-Heidke, ha ofrecido una de las puestas en escenas más espectaculares de la noche al volar sobre unos alambres para representar la 'falta de gravedad' que inspiraba la letra de su tema pop lírico, cuyo título es 'Zero Gravity'.

'La Venda' sonó en la primera semifinal

Las candidaturas de España y Francia han podido presentar un minuto de su actuación aunque se clasifican directamente para la final del sábado por pertenecer junto a Alemania, Reino Unido e Italia al conocido como 'Big Five'. Israel, el país anfitrión y ganador de la edición anterior, también ha mostrado un fragmento de su tema eurovisivo, 'Home', interpretado por Kobi Marimi.

Así, uno de los presentadores de la semifinal, Assi Azar, ha bromeado con Miki Núñez, y ha mostrado una foto sin camiseta del representante español, lo que ha provocado risas entre el público. En esta primera gala, la artista Dana International, ganadora por Israel en 1998 con el tema 'Diva', ha reaparecido en televisión para reinterpretar el 'Just the way you are' de Bruno Mars.