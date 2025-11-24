Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Making off' del cortometraje. COSMO

Plastilina contra la violencia machista

'Tele' social. El canal Cosmo presenta 'El mismo', un cortometraje de animación con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

J. Moreno

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:08

Diez años después de terminar el instituto, Mar y Álex se reencuentran. Lo que aparentemente es un encuentro casual se convierte en un ajuste de ... cuentas. Mar no ha olvidado que Álex difundió una imagen íntima suya «como si fuera un simple juego». Para él fue una broma adolescente; para ella, una agresión que marcó su vida y cuyo eco aún la acompaña.

