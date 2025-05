Melody: «Ni me he enfadado, ni he echado a nadie de mi camerino» La artista regresa a España y asegura que contestará a todas las preguntas, incluida la que apunta a que el fracaso de la canción en Eurovisión se puede deber a una cuestión política, en una rueda de prensa

Iker Cortés Madrid Lunes, 19 de mayo 2025, 13:02 | Actualizado 13:23h.

«Ni me he enfadado, ni he echado a nadie del camerino». Así de tajante contestaba Melody esta mañana a los periodistas que aguardaban su llegada al aeropuerto de Málaga tras el fracaso de su candidatura en Eurovisión 2025, certamen al que se presentó con 'Esa diva' y que acabó en el antepenúltimo puesto.

Recibida con aplausos por parte de los periodistas y de algunos de los viajeros que se encontraban en el aeropuerto, la cantante de Dos hermanas ha anunciado que hará una rueda de prensa en la que reflexionará acerca de su participación en el concurso. «No os preocupéis, que me sentaré con vosotros, hablaremos, me preguntaréis... Ustedes sabéis que yo os trato siempre gloria bendita», decía a los reporteros. «¿Crees que la política ha tenido algo que ver?», le preguntaba uno de ellos. «Tú no te preocupes que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa», respondía la artista.

Melody reconocía esta mañana que necesitaba volver a encontrarse con su hijo, de poco más de un año, al que llevaba «dos semanas» sin ver. «Lo primero para mí era estar con él, pasar unos días tranquilita y recuperar energía». Durante la noche del sábado, se rumoreó que la artista se había tomado muy mal acabar en el puesto 24 de 26 candidaturas, pero esta mañana negaba la mayor. «Es mentira. Han dicho muchas cosas que no son verdad. Ni me he enfadado ni he echado a nadie de mi camerino, jamás, porque yo no soy así», sostenía. Y añadía: «Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que, por encima de todo, tiene que prevalecer el arte y la música. Lo que se ha conseguido con esa diva y con esta candidatura es que se ha unido más el pueblo y yo con eso me puedo dar con un canto en los dientes».

Finalmente, volvía a emplazar a los periodistas a la rueda de prensa: «No os preocupéis, que yo os voy a dar vuestro sitio para que ustedes estéis tranquilos».

