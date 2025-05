Matías Prats, medio siglo al frente de un informativo diario El periodista de Antena 3 es el primero que alcanza esa cifra. La retirada no está en sus planes: «Me van a tener que soportar un poquito más»

La voz e imagen de Matías Prats han acompañado a los españoles en sus momentos más trascendentes a lo largo de cinco décadas. El presentador está de celebración con una efeméride que es histórica en la pequeña pantalla: se cumplen 50 años de su primera aparición en un informativo de televisión. O lo que es lo mismo: más de 10.000 ediciones a sus espaldas, siendo testigo directo del cambio político y social en nuestro país desde la Transición. Y con otro mérito más, pues es el primer periodista español que alcanza dicha cifra. No solo es un caso único en España sino también en Europa.

Del medio siglo al frente de un informativo, los 27 últimos años corresponden a su labor en Antena 3, donde conduce junto a Mónica Carrillo la edición de noticias del fin de semana. Prats comenzó en la televisión en blanco y negro bajo el monopolio de la cadena pública (TVE). De aquellos momentos de la década de los 70 recuerda la primera vez que se supo frente a una cámara. «Era un chaval, inexperto y soso. Podía haber sido la primera y la última ocasión en participar en un informativo. Pero tuve el golpe de suerte de que ningún jefe, por lo que se vio, pudo seguir aquel primer informativo. Mis compañeros se esforzaron en corregirme y puede seguir», rememora el periodista.

Desde los 'Telediarios' de TVE, Matías cubrió hitos de la historia de España. De la muerte de Franco al referéndum por la Constitución. Pero en su memoria siempre quedará su retransmisión del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. «Mi prueba de fuego fue el 23-F. Tuve que comentar el directo con las imágenes que nos llegaban del Congreso. Di paso, después, a las del momento del asalto. Mi trabajo, lo confieso, no fue de nota», desvela.

Los atentados de ETA, la caída del Muro de Berlín, el secuestro y asesinato Miguel Ángel Blanco, el ataque del 11-S a las Torres Gemelas (el programa informativo más largo de Antena 3), los atentados del 11-M, la declaración de alto el fuego de ETA, la abdicación del rey Juan Carlos y la llegada de Felipe VI o el desastre de la dana y la visita de los Reyes a Paiporta –«es algo que me ha marcado mucho», reflexiona el periodista– han sido otros de los grandes acontecimientos que ha narrado en primera persona.

En 1998 dejó TVE para saltar a la privada. Prats confiesa que su llegada a Antena 3 tuvo mucho que ver con «la fuerza y la ilusión que pusieron» en su nueva casa para que aceptara el cambio. Allí le esperaban alguno de sus amigos en la profesión, como Jesús Hermida u Olga Viza, con quien, por cierto, narró la inolvidable ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. «Fue un cambio trascendental en mi carrera. Llevaba 23 años en la televisión pública. Entonces, dar ese salto era un gran reto, pero también una buena oportunidad para crecer en un entorno distinto y más competitivo», dice. Debutó con una joven Susanna Griso, con la que formó un buen tándem que, años después, todavía recuerdan los espectadores. En 2003, además, consiguió el hito de que 'Antena 3 Noticias 2' desbancase por primera vez, y de forma sostenida, el liderazgo del informativo nocturno de la televisión pública.

«Respeto al espectador»

La imagen de Matías Prats también ha sido una referencia en la información deportiva, participando en espacios como 'Estudio Estadio', 'Europa en juego', 'Territorio Champions' o 'Champions Total'. Ha cubierto seis campeonatos del mundo de fútbol y seis juegos olímpicos. Cuenta con el reconocimiento del público y la profesión y con galardones tan destacados, entre otros, como el Premio Nacional de Televisión, que se le concedió en el año 2017.

Prats ha sido testigo también de cómo ha cambiado la propia información en televisión. «Aunque creo que lo más trascendente ha sido el aumento del número y de la oferta. Hoy convivimos con múltiples plataformas, con inmediatez constante y, por supuesto, con una audiencia más activa y exigente», explica. «Ha cambiado la forma, la velocidad, la estética, la tecnología… pero se mantiene la figura del presentador fiel a sus principios, que deberían ser siempre el rigor, el compromiso con la verdad y el respeto al espectador», defiende.

Entretanto, Matías avisa de que su retirada de la profesión no está entre sus planes inmediatos: «Vamos a seguir insistiendo. De momento no vislumbro el final, así que me van a tener que soportar todavía un poquito más».