Lourdes Maldonado, nueva presentadora de 'Informe Semanal'

J. Moreno Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

'Informe Semanal' se renueva para mantener la esencia de siempre. La periodista guipuzcoana Lourdes Maldonado será la nueva presentadora del buque insignia informativo de TVE, según ha podido conocer este periódico. Tomará el relevo de Lara Siscar desde este mismo sábado en La 1 (21:30 horas) y compaginará esta nueva faceta profesional con la conducción del 'Telediario fin de semana,' junto a Marc Sala.

Maldonado se suma así al extenso plantel de presentadores de 'Informe Semanal', en emisión ininterrumpida en TVE desde 1973. Por este espacio han pasado grandes nombres de la comunicación como Pedro Erquicia, Rosa María Mateo, Mari Carmen García Vela, Baltasar Magro y Ana Blanco. Incluso la reina Letizia se puso delante de sus cámaras, experiencia que recordó al felicitar al programa en 2023 con motivo de su 50 aniversario.

Fue Pedro Erquicia el periodista que recibió el encargo de ponerlo en marcha en apenas un mes. Se fijó en el '60 minutes' de la cadena estadounidense CBS con el objetivo de hacer reportajes desde todos los ámbitos informativos, aunque al principio se trataban pocos temas de política nacional. La censura del franquismo presionaba a RTVE, por lo que el equipo se las ingeniaba para abordar asuntos como el del divorcio o el del aborto.

'Informe Semanal', incluido en el Libro Guinness de los récords por el largo tiempo que lleva en emisión, ha sido una gran cantera de periodistas. Desde la pionera Carmen Sarmiento hasta otras reporteras como Elena Martí y Rosa María Calaf; o el inolvidable Miguel De La Quadra-Salcedo, entre otros, que también contribuyeron a construir la leyenda de un programa que es el más longevo de las televisiones europeas.

Vuelta a la tele

De esta manera, Maldonado vuelve por partida doble a la televisión pública tras pasar las dos últimas temporadas en la radio, al frente de 'Las tardes de RNE'. Su debut en TVE fue con 'Hablando claro', un programa matinal que se emitió en La 1, y anteriormente condujo la primera edición de 'Telenoticias' en Telemadrid.

Su trayectoria profesional en la pequeña pantalla se desarrolló principalmente en Antena 3, primero en el informativo territorial en el País Vasco (2000), si bien después se trasladó a Madrid para ponerse al frente de 'Antena 3 noticias' en fin de semana y, posteriormente, presentar la primera edición a diario junto a Vicente Vallés. Entre sus galardones, cuenta con una Antena de Oro y un premio de la Academia de la Televisión en la categoría 'Mejor presentadora de televisión'.