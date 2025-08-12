«No me importa pagar impuestos. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado»

J. Moreno Madrid Martes, 12 de agosto 2025, 00:25

Ganó el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra', algo más de 2,2 millones de euros, que invirtió en formación en inteligencia artificial y tomarse algún que otro año sabático sin preocuparse por el dinero. El sevillano Rafa Castaño regresa a la televisión con 'Agárrate al sillón', el concurso de las tardes de Telecinco (de domingo a viernes a las 20.00 horas) en el que un grupo de concursantes le batirá en un duelo final para arrebatarle el premio.

–¿Se pensó en volver a la tele?

–Durante un par de años he dicho que no a otros programas, porque la exposición mediática no es el centro de mi vida. Quería un trabajo normal y he estudiado otras cosas. Me he formado en inteligencia artificial y ahora que tengo otro trabajo me apetecía volver a dar otra oportunidad a los concursos como una forma secundaria y en mis días libres.

–¿Le han ofrecido muchas cosas desde que ganó el bote de 'Pasapalabra'?

–Alguna que otra oferta si que ha llegado, pero he dicho que no porque no era el momento. Y al final cuando ganas un premio muy grande, te puedes permitir llevar todas las riendas de tu vida y decir, pues mira, no me hace falta. Porque otras veces en mi vida sí que he dicho que me hace falta el dinero y es una oportunidad.

–¿Le han sorprendido alguna de las propuestas?

–Han sido todo concursos que se iban a estrenar. Pero si me ofrecen, no sé, un programa de baile ya te digo que se están equivocando de persona.

–¿Este concurso tiene un nivel de dificultad parecido a 'Pasapalabra'?

–Es muy distinto, creo que no se puede ni comparar, porque al final 'Pasapalabra' era como unas oposiciones, sabes que te van a preguntar cosas que si no estudias no las sabes. En este caso es más cultura general. El nivel de las preguntas, sobre todo en la primera fase, es más bajo, porque al final es para que los oponentes se suelten un poco. Pero en la prueba final hay un poco de todo, que es lo que la hace interesante.

–Por cierto, ¿qué hizo con el dinero que ganó en 'Pasapalabra'?

–Me ha venido bien para tomarme unos años sabáticos y no estar preocupado por el dinero. Es verdad que he hecho cursos de inteligencia artificial y me he dedicado a estudiar y a formarme. No he tenido grandes gastos. Y en Madrid ganando el bote no te da para una casa, pero me he podido permitir un alquiler un poquito más alto. Eso ha sido una suerte, porque viviendo en Madrid, pues es complicado.

–¿Le dolió el palo de Hacienda?

–Para nada. Primero, yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto. Y segundo, siempre digo que sin los servicios públicos no estaría aquí. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado. Siempre lanzo el mensaje de que yo vivo bien y creo que hay que contribuir, porque nos viene bien a todos. Últimamente se vive como si la sociedad no existiera y como si cada uno fuera un poco como si esto fuera 'El juego del calamar'. Y es al revés, creo que el mensaje tiene que ser distinto, y yo siempre seré alguien que defienda el contribuir cuando me toca.

–Compite con Roberto Leal, el presentador de 'Pasapalabra. ¿Ha hablado con él?

–Me escribió hace unos días, me deseó suerte y yo le mandé un abrazo. Jamás podré decir nada malo de 'Pasapalabra'. Son un gran equipo.

–¿Mantiene contacto con Orestes, su 'rival' por el bote de 'Pasapalabra'?

–La verdad es que no, pero tengo una relación cordial. Si alguna vez pasa algo nos escribimos, pero en el plató de 'Pasapalabra' era igual. Cada uno hacía su vida.

–Ahora parece que los concursantes sois las estrellas de televisión y un continuo reclamo para los concursos.

–Los concursos se han profesionalizado de alguna manera y las teles te llaman. Esto está bien porque me llega el trabajo a casa pero también es una responsabilidad. La gente se cree que soy más listo de lo que soy. En pantalla se me da bien, pero los que me conocen saben que para otras cosas…

–¿Ha pedido algo en concreto para 'Agárrate al sillón'?

–En ese sentido soy bastante fácil. Cuando en la tele me han querido tratar como una estrella y darme mucha presencia en pantalla, yo les digo que no voy a ir de plató en plató, que ese no es mi estilo. Es lo único que pido.

