Informativos Telecinco

Se supone que los informativos de cada cadena son los pilares en torno a los que se estructura el resto de la parrilla, pero en ... el caso de Mediaset hace años que eso dejó de tener sentido. Posiblemente, el punto de inflexión fue la llegada de 'Pasapalabra' a Telecinco en 2007. El concurso arrasaba y arrastraba a una audiencia que ya se quedaba a ver el informativo de Piqueras. Su plató fue menguando, supongo que a la par que sus recursos, pero al espectador le daba igual. Miel sobre hojuelas, pensaron desde el grupo de Fuencarral.

Las cosas empezaron a torcerse cuando 'Pasapalabra' regresó a Antena 3 en 2020, pero aún así Mediaset no movió ficha hasta que Pedro Piqueras se jubiló en diciembre de 2023. Fue entonces cuando fichó a Carlos Franganillo para presentar la edición de las 21.00 horas y dirigir los servicios informativos de la cadena. El salto de calidad fue evidente: la información volvía a importar. Sin embargo, su audiencia nunca remontó. Franganillo, además tenía la complicada tarea de convertirse en el referente informativo de Mediaset cuando otros espacios del grupo, como el 'Horizonte' de Iker Jiménez, daban pábulo a los bulos en sucesos de relevancia como la dana de Valencia. Así las cosas, los informativos de las 21.00 horas cerraban la pasada en tercera posición con un 'share' de 8,5% y 964.000 espectadores.

Ahora Telecinco vuelve a cambiar sus informativos. Desde el 3 de octubre, Ángeles Blanco, que hasta ahora presentaba la edición del mediodía, acompañará a Carlos Franganillo por las noches de lunes a viernes. No es la única novedad porque Mediaset ha anunciado también que pondrá en marcha «un nuevo planteamiento narrativo y audiovisual». ¿Será suficiente?