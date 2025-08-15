Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Chenoa y un perrete. RTVE

'Dog House'

Crítica de televisión ·

Lo único interesante del programa de La 1 son los perretes. El espacio resulta machacón y reiterativo y las familias parecen todas cortadas por el mismo patrón

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

Mira que lo intentamos, pero nos pareció insufrible. Yeso que en casa sentimos predilección por los perretes, quizá porque no compartimos la vida con uno. ... Son, de hecho, lo único interesante de 'Dog House', el programa que conduce Chenoa en el 'prime time' de los martes en La 1. La mecánica es sencilla: las familias acuden a un albergue canino en busca de un animal de compañía, los responsables del centro investigan un poco sus necesidades y exploran en su historia familiar y les muestran potencial animal para ver si hay conexión. Si la hay, se lo llevan y al final del espacio, el programa acude a los distintos hogares para comprobar si la adopción ha sido un éxito o no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  3. 3

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  4. 4

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  5. 5

    Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada
  6. 6 Roba una mochila de un coche e intenta pagar en tres comercios de Granada con la tarjeta sustraída
  7. 7

    Los cuatro fichajes del Granada que siguen por inscribir
  8. 8 La tradición centenaria de las sillas de enea de un pueblo de Granada
  9. 9

    Las obras de la futura residencia Turismo Tropical comenzarán en un año
  10. 10

    Detenidos tres violentos atracadores que asaltaban salones de juego de Granada y Sevilla armados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Dog House'

&#039;Dog House&#039;