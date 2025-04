Bombardeo en internet

Comenta Compartir

Es posible que ni siquiera se hayan dado cuenta. Yo me enteré visitando Mubis.es, la web que me tiene al tanto de todos los ... lanzamientos de películas y series en formato físico. Pulsé un enlace en X que redirigía a un reportaje fotográfico sobre la edición coleccionista de 'Amadeus' en Ultra HD Blu-ray, la formidable película de Milos Forman, y aquello no funcionaba. Pensé que se les había caído el servidor, pero luego descubrí que lo que había sucedido era bastante más peliagudo: desde hace dos meses y medio LaLiga, con la colaboración de las operadoras, está bloqueando direcciones IP durante los partidos de fútbol. ¿El objetivo? Plantar cara a la retransmisión pirata de los partidos.

De hecho, Telefónica y LaLiga cuentan con tres sentencias judiciales a su favor con las que pueden ordenar a los proveedores de internet el bloqueo de direcciones. Sin embargo, aunque desde la propia competición aseguran que los bloqueos ni son masivos ni indiscriminados, lo cierto es que el propio Javier Tebas ha revelado en una entrevista reciente que durante un partido de fútbol se pueden llegar a bloquear hasta 3.000 direcciones IP. Al bloquear una de estas IPs porque uno de sus usuarios la utiliza para fines ilegales, el resto de usuarios legítimos pasan a ser inaccesibles. Algunos analistas hablan de que han sido más de 13.000 páginas webs las afectadas, entre ellas la de la Real Academia de la Lengua Española, la de Kelme o la de documentación de soporte de Samsung. Los sufridos usuarios ya se están organizando en una plataforma llamada Afectados por LaLiga para recopilar información sobre los sitios afectados y cuantificar las pérdidas económicas que, por el momento, rondan los 100.000 euros. Desde luego, queda claro que el fútbol es el negocio prioritario.

