Jimmy Kimmel. Afp

Adiós a Jimmy Kimmel

Crítica de televisión ·

Trump prometió que con su reelección iba a «traer de vuelta la libertad de expresión» a EE UU. Está claro que esa libertad que tanto enarbolan es solo para quienes piensen como ellos

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:25

La ABC de Estados Unidos, cadena propiedad del conglomerado Disney, acaba de despedir al humorista Jimmy Kimmel, que desde hace más de veinte años presentaba ' ... Jimmy Kimmel Live!', el 'late night' de la emisora. La decisión tuvo lugar despues de que el presentador se burlara del impacto que tuvo la muerte del activista Charlie Kirk en el presidente Donald Trump. Primero, Kimmel comentó que «la pandilla MAGA (por el movimiento Make America Great Again) trató desesperadamente de calificar al asesino de Charlie Kirk, de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político».

