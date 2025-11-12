Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia con los concursantes de 'Hasta el fin del mundo'. el programa que se estrena esta noche en La 1

'Hasta el fin del mundo', el viaje de seis parejas de famosos sin GPS y poco dinero

Paula Vázquez presenta la nueva apuesta de La 1 para la noche de los miércoles, que promete mucha aventura y emoción

J. Moreno

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Hay programas que prometen aventura y otros que, simplemente, la encarnan. 'Hasta el fin del mundo', la nueva gran apuesta de entretenimiento de TVE (se ... estrena este miércoles después de 'La Revuelta' en La 1), presentada por Paula Vázquez, pertenece sin duda a la segunda categoría. Seis parejas de rostros conocidos del panorama español se embarcan en un viaje a lo largo de ocho países de América Latina, recorriendo más de 15.000 kilómetros sin aviones, sin móviles y con un presupuesto tan limitado como su equipaje. Un reto físico, cultural y, sobre todo, humano.

