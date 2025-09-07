J. Moreno Madrid Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:15 Comenta Compartir

Con un guiño al mítico concurso que presentó su padre, Joaquín Prat (Madrid, 50 años) salta a la tarde de Telecinco con 'El tiempo justo', un nuevo formato de actualidad (de lunes a viernes a las 15:45 horas) en el que no faltará la crónica social y la última hora de los 'realities'. De esta manera, el periodista deja la mañana de la cadena para saltar a este nuevo proyecto vespertino, en el que estará acompañado de los copresentadores María Ruiz y César Muñoz

-¿Nervioso?

-No lo he estado. Esto me lo ofrecen el 30 de julio y dije: 'Me voy a Mallorca, a desconectar con el peque porque él y mi pareja se merecen que esté'. Más que nervios, es la responsabilidad.

-¿Ni presión por las audiencias?

-No, no tengo. Yo a 'Cuatro al día' llegué haciendo un 2% de audiencia. Intento liberarme de la presión de las audiencias todos los días. El dato te condiciona los primeros cinco minutos. Y me fastidia porque me condiciona más una mala audiencia que una buena.

-Ha dicho que se sentía un poco desubicado. ¿Había perdido esa pasión en la tele?

-Estaba en un momento... Que yo entiendo que se me nota, pero que llevo dos horas y media hablando de desgracias. Que yo hay días que me casco diez entrevistas, a cada cual más dramática. Llego agotado, a pesar de los diecisiete años en antena, pero es que a Ana Rosa le pasaba lo mismo. Llegas cansado porque pones toda la carne en la asador. Yo no sé trabajar de otra manera. No me puede no interesar el tema de un señor que está viviendo una situación dramática. Y, además, en 'Vamos a ver' estaba un poco como de regalo, porque primero iba en la mañana Ana Terradillos, después 'El programa de AR' y, finalmente, nosotros. Tenía puesto un poco como el piloto automático, pero insisto, no tenía que ver con falta de interés por los contenidos de corazón. Pero pasarme de diez entrevistas tan exigentes desde el punto de vista humano a ese punto de frivolidad que tiene el corazón, pues a veces me he descolocado.

-¿Qué es lo que más le motiva de 'El tiempo justo'?

-Me apetece volver a tocar la política. Reconozco que es un tema que a mí me apasiona pero que a la gente les puede entrar por un oído y salir por otro. Y a nivel redes sociales es muy sacrificado, porque te dan unas hostias… pero ya estoy curado de espanto.

Redes sociales «Las críticas no me pagan la nómina, que está destinada a tener una vida un poco desahogada cuando salgo del trabajo»

-¿Mira en Google o redes sociales lo que dicen de usted?

-No me 'googleo', miro 'X' porque me parece una herramienta útil, pero es un basurero abonado a los extremistas. Instagram, en cambio, me divierte mucho.

-¿Le afectan las críticas negativas?

-No, ya no. Me afectaron durante una etapa de mi vida ya. Las críticas no me pagan la nómina. Y la nómina está destinada a tener una vida un poco desahogada cuando tú sales del trabajo. Y mi vida no tiene que ver con las personas que me critican. A saber la mierda de vida que tiene que tener alguien para vomitar tanta porquería.

-A nivel conciliación cambia lo de trabajar por la tarde en lugar de la mañana.

-Es que el horario de las mañanas es muy cómodo. Porque yo dejaba al pequeño en la parada del autobús y lo recogía. Terminaré sobre las 19:00 horas y me iré. Me dará tiempo a hacer los deberes con él y a cenar, que es la clave con tus hijos.

-¿Ha entendido su hijo el cambio?

-Es que le interesa cero y menos mi trabajo, pero a mí me pasaba lo mismo con mi padre. Para mí el trabajo de mi padre era una condena. En mi época, cuando eras 'hijo de…', te jodían la vida en el cole. Lo que ahora se llama 'bullying'.

«Sonsoles es mi amiga»

-El nombre del programa, 'El tiempo justo', tiene un homenaje a su padre.

-Yo soy creyente, creo mucho en las energías. Ahora pensará la gente, menudo friki (risas). Es que yo a mi padre lo he tenido al lado siempre. Hay tantos paralelismos entre la carrera de mi padre, salvando las distancias y recalcando siempre que mi padre era mucho mejor profesional que yo… Tantos paralelismos que dan miedo. Y esto es otro ejemplo más. Y si conseguimos asentar esta marca y este programa en las tardes, pues apaga y vámonos.

-¿Cómo ve el enfrentamiento con Sonsoles Ónega?

-Es que Sonsoles es mi amiga. En lo profesional le quiero ganar.

Entrevista «A Sánchez le preguntaría cuándo va a convocar elecciones. Esta legislatura está completamente agotada»

-¿Siente que tiene mucho que decir en política?

-Lo único que espero es no tener que entrevistar a ningún político. Porque son un coñazo. Es que es muy aburrido para un profesional intentar hacer preguntas a políticos que nunca te van a contestar. No pido que contesten lo que quiero, pido que me contesten lo que pregunto. Creo que la política está en un momento en el que quizá hay que ponerle un poquito de pausa, un poquito de temple y un poquito de sensatez.

-¿A Sánchez qué le preguntaría?

-¿Cuándo va a convocar elecciones? Esta legislatura está completamente agotada, y todo lo que sea, por mucho que hable de los avances que quiere implementar, está agotado. Lo que pasa que las minorías parlamentarias que sostienen a este gobierno han visto la oportunidad de sacar rédito de ese sostén, pero eso no es gobernar para todos los españoles.

