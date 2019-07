El día que descubras 'Saga' Rápido, antes de que digan que la serie o la película está camino, corre a tu librería más cercana y disfruta JOSÉ E. CABRERO Granada Domingo, 14 julio 2019, 11:53

Hay historias tan poderosas que con una única página son capaces de atraparte para siempre. Historias en las que forma y fondo componen una armonía tan carismática, tan hermosa, que, cuando las descubres en la estantería, es imposible mirar hacia otro lado. 'Saga' es una serie de cómics (en España va por el tomo ocho) escrita por Brian K. Vaughan y dibujada por Fiona Staples. Una aventura espacial que es un inesperado cruce entre 'Star Wars' y 'Juego de Tronos'. Un maravilloso relato sobre la familia, sobre la rareza, sobre lo que nos une, sobre la vida de unos padres; la vida de unos hijos. Todo en 'Saga' es un prodigio de la imaginación y un canto a la apertura de mente. Una gozada.

Un día, paseando por los rincones de mi librería habitual, me topé con otro trabajo de Vaughan. Y, como era él, decidí darle una oportunidad. El título, 'Paper Girls'. No era 'Saga' pero, qué demonios, resultó un gran descubrimiento: Una mañana de 1988, cuatro niñas repartidoras de periódicos cruzan sus caminos tras verse arrolladas por una serie de 'cosas extrañas' (guiño, guiño) que terminará convirtiéndolas en viajeras temporales. Muy recomendable.

El caso es que Amazon acaba de anunciar que se ha hecho con los derechos de 'Paper Girls' para hacer la serie de televisión, con guion de Stephany Folsom, que también está enfrascada en la joya de la casa, 'El Señor de los Anillos'. Será una gran serie. Pero nada, nada de nada, comparado con lo que podría ser 'Saga' en buenas manos. 'Saga' podría enamorar a los hijos de 'Battlestar Galactica', a los huérfanos de los Siete Reinos, a los descendientes de 'Los Soprano' y a los que siguen esperando a Walter White.

Aquí hay dos opciones: o da el salto al cine o, por el contrario, toma la senda de moda y sigue los pasos de 'The Witcher'. Sea lo que sea, el día que 'Saga' anuncie su llegada, recuerden mis palabras, empezará una nueva era. Mi recomendación, antes de que todo el mundo hable de ella, corran a la librería y compren los tomos como si no hubiera mañana. No se arrepentirán.