Chenoa y cien concursantes dispuestos a conquistar un tablero gigante

J. Moreno Domingo, 13 de abril 2025, 00:05 Comenta Compartir

Cien concursantes compiten por dominar un gigantesco tablero digital con cien casillas. Repartidos de forma arbitraria, todos comparten un mismo objetivo: luchar por el premio de 100.000 euros. En el plató tendrán que enfrentarse en duelos cara a cara de 45 segundos donde deberán mostrar sus conocimientos sobre una categoría de preguntas concretas. Si ganan, expandirán su territorio y solo uno se podrá mantener en pie.

Así es la mecánica de 'The floor', el regreso del concurso a La 1 de TVE con la cantante Chenoa como maestra de ceremonias.

Se trata de la adaptación patria de un formato original de Países Bajos, gran exportador de formatos, que ya ha tenido versiones en otros quince países, como Estados Unidos, Francia, Italia o Alemania. En España ya tuvo una primera etapa en 2023 en Antena 3, presentada por Manel Fuentes.

«En la categoría de productos de limpieza no me gana nadie. Conozco todos los modelos de aspiradoras que han salido hasta ahora», comentó entre risas la presentadora y cantante durante la presentación del programa a los medios. Pero reconoció, no obstante, que flojearía con las respuestas en campos distintos. «Perdería con bastantes categorías. Soy muy caótica y despistada, y si me preguntaran por escudos de fútbol. Es que ni los colores», subrayó, risueña.

Lo decía destacando, además, que los espectadores podrán jugar desde sus casas y el perfil variopinto de los participantes. Y es que 'The floor' planteará tanto a sus concursantes como a su audiencia cuestiones con temas muy diversos que van desde la política internacional, ciudades del mundo, Eurovisión, Harry Potter, razas de perros o matrículas de coches.

Chenoa se mostró nerviosa y expectante ante su debut en un nuevo programa de entretenimiento y alejado de la música que la catapultó a la fama. En 2024 ya se estrenó como presentadora de 'Operación Triunfo' en Prime Video, una labor que repetirá en la próxima edición del 'talent show', cuyo casting arrancará en días.

«Ha sido muy importante el equipo de 'The floor' para aceptar presentarlo. Es un concurso muy exigente. El director me animaba como un entrenador. Me he implicado mucho. Me ha faltado dormir en el camerino», explicó la ahora presentadora.

Agradecida

La cantante confesó su agradecimiento por volver a TVE, «su casa» y la que le vio nacer musicalmente con la primera temporada de OT, en 2001. En los últimos años colaboró, además, en el espacio de La 1 'La noche D' y también presentó la gala de Nochevieja en los años 2021 y 2023.

'The floor', cuya fecha de estreno en La 1 todavía no se ha desvelado a pesar de la emisión de las promociones, ya tuvo su primera etapa en Antena 3 con Manel Fuentes con quien Chenoa, por cierto, coincide en 'Tu cara me suena' en Antena 3.

«Me escribió para desearme suerte. Y eso es lo importante, porque ante todo somos compañeros», agradeció la cantante. También puntualizó que la versión de 'The floor' que estrenará TVE será ligeramente diferente a la que emitió la cadena de Atresmedia.

En este sentido, el productor ejecutivo de Satisfaction Iberia, David Gallart, detalló que el renovado 'The floor' tendrá cambios en la escenografía. Será más similar a la versión de Estados Unidos y habrá una novedad en la mecánica: una casilla dorada, que da «más segundos para que puedas contestar».

«Es un formato de éxito que llega ya con madurez a RTVE. Ha triunfado en más de 15 países», recordó el productor.

Por su parte, Antonio Puerta, el director de 'The Floor', hizo hincapié en la dinámica del concurso: «Lo diferente es que los concursantes, cuando retan, se enfrentan a categorías que no controlan. Es un juego en constante evolución y las estrategias se les desmoronan continuamente».

Frescura y emoción

La directora de Entretenimiento de TVE, Miriam García Corrales, destacó que la participación de Chenoa en este concurso aporta «frescura, seriedad y emoción» y que esto será una de las sorpresas del programa.

«Hace algo muy nuevo en un concurso de este tipo que quiere ser muy épico. Arropa a los concursantes y creo que Chenoa os va a gustar muchísimo», avanzó la directiva de la televisión pública, quien también destacó los perfiles que concursan. «Tenemos 100 concursantes con perfiles muy interesantes», remachó la responsable de RTVE.

Los jugadores proceden de 27 provincias, desde Sevilla y Cantabria hasta Madrid, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife. Cuentan con ocupaciones tan variadas como sorprendentes: diseñadora de moda, bróker, ebanista, taxista, hidrogeóloga, peluquero, tatuadora, ilusionista o criminóloga, entre muchas otras