Los streamers Llados e Ibai R.C

«Ibai Llados»

Crítica TV ·

Los gimnasios son los nuevos bares. La gente queda para hacer unas flexiones y charlar de IA y criptomomedas

Borja Crespo

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:02

Simplemente cambiando una letra en el apellido de uno de los streamers de habla hispana más importantes del momento, una «n» por una «d», Ibai ... Llanos por Ibai Llados, podemos crear una bestia de la comunicación de dos cabezas, un «frankenfluencer» bicéfalo que resume en un solo nombre propio, con dos palabras, la que tenemos encima. Ibai Llanos y Llados, dos personalidades aparentemente antagónicas, con millones de seguidores, han acabado confluyendo en la sala de fitness. Los gimnasios son los nuevos bares. La gente queda para hacer unas flexiones y charlar de IA y criptomomedas. De ahí a comprarse una mansión en Miami con una piscina de champán hay dos pasos. Pon un coach en tu existencia anodina y hazte millonario en un abrir y cerrar de ojos. Según la filosofía del grueso de los afamados creadores de contenido: «si quieres puedes». Si no puedes, eres un pringado. ¿Todavía no te has comprado un adosado en Andorra?

