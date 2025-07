Comenta Compartir

Pero es que TVE no tiene a nadie con dos dedos de frente que se dé cuenta de qué programa no puede funcionar? Me estoy ... refiriendo a 'La garita', la gran apuesta de La Primera para sustituir a 'La revuelta' en verano. Dos programas ha durado, la pasada semana, lunes y miércoles. El martes ya se intuía el naufragio y se sustituyó su emisión por un especial sobre la violencia en Torre Pacheco, en competencia directa con La Sexta, que también tenía su especial. Regresó el miércoles y ya era evidente que aquello no tenía salvación posible, fue cerrado por defunción, y el jueves ya fue sustituido por 'Como nos reímos', que en el fondo es como 'La garita', también a base de recortes de viejos programas del archivo de TVE, pero con más gracia. Porque ese ha sido el primero de los problemas de 'La garita': Clavero y Vaquero no tienen gracia, y lo que es peor, ellos creen que sí. Si no, ¿de qué se ríen entre fragmento y fragmento de esos viejos programas rescatados? Un rescate sin criterio ha potenciado el desastre. Lo malo es que TVE ya tenía grabadas unas cuantas 'garitas', que ahora serán recolocadas en La 2 cuando menos lo esperemos.

Tampoco es que 'Cómo nos reímos' vaya a ser la salvación. Ya se han emitido una y otra vez hasta la saciedad, pero en La 2, y quizá ahora en La Primera sea una novedad para algún espectador. No es por dar ideas gratis pero, ¿nadie ha pensado en recuperar viejos 'Cachitos', sobre todo de los de Fin de Año en La 2? Han sido bastante 'Nocheviejas a Cachitos', que ya están montados y rotulados, y esos cachitos de temas musicales están seleccionados con mimo y criterio. Y con rótulos surrealistas, que sí tienen gracia. Ah, y a TVE le saldría gratis.

