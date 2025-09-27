Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
La veterana periodista ha reinado en las mañanas durante 18 años. R. C.

Ana Rosa ya no es la reina

La presentadora de Telecinco pelea para recuperar el liderazgo que mantenía antes de su fallido traslado a la tarde mientras La 1 gana enteros de la mano de Silvia Intxaurrondo

Mikel Labastida

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:01

Las mañanas, televisivamente hablando, no interesaron en España hasta que en 1987 Jesús Hermida se puso al frente de ellas. Pilar Miró le encargó que ... revitalizase una franja que hasta entonces se consideraba poco interesante porque se creía que el público que a esas horas podía estar en casa preferiría otros medios como la radio y que no prestaría atención a la pantalla. Se equivocaban los que así lo consideraban. Hermida trasladó algunas ideas de la tele americana para crear un programa contenedor en el que la audiencia lo mismo pudiera encontrarse una serie, una actuación musical o una tertulia. Y funcionó. Funcionó tanto que la fórmula, con variaciones, se ha mantenido hasta nuestros días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  3. 3 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  4. 4

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  5. 5 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  6. 6

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  7. 7

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  8. 8

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión
  9. 9

    La Junta y el Ayuntamiento de Armilla acercan posturas en torno al carril peatonal con el PTS
  10. 10

    Las obras del metro tienen ya más de dos kilómetros de carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ana Rosa ya no es la reina

Ana Rosa ya no es la reina